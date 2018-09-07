Прервала молчание: адвокат Степаненко о любовнице Петросяна

Адвокат Елены Степаненко Елена Забралова рассказала телеканалу НТВ о состоянии артистки, которая переживает бракоразводный процесс с юмористом Евгением Петросяном.

«Она сохраняла его деловую репутацию, она не порочила его как человека. не сказала вообще ни одного плохого слова. Ей очень больно сейчас, очень больно осознавать, что Евгений Ваганович позволяет себе жену, которая является его женой официально и женой по церковному браку, вот так вот дискредитировать в обществе», — цитирует Забралову НТВ.

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Коллега юмористов Елена Воробей также выразила обеспокоенность эмоциональным состоянием артистки. К примеру, она отметила, что за последнее время Степаненко сильно похудела — «вероятно, от нервов». «Я знаю, что год они не выступают вместе. То, о чем теперь говорят, не вчера произошло. Я недавно с Еленой Григорьевной общалась, мы провели вечер в женской компании. К нам подходили молодые люди, они просто не узнавали в нас артисток, было приятно. Мне показалось, что такое внимание ей очень импонировало, — заявила она. — Елена Григорьевна похудела сильно. А я все думала, почему? Теперь понятно. Может, действительно, нервное. Потому что когда люди разводятся, расстаются, делят имущество — это всегда мощный стресс. Такого никому не пожелаешь».

Сама же Степаненко, обсуждая сложившуюся ситуацию, назвала развод «делом житейским».

«У каждого человека в жизни что-то случается. Вот у нас с Евгением Вагановичем случился развод. Это житейское дело. Все будет по суду — как суд скажет, так и будет. И вы об этом все узнаете», — подчеркнула 65-летняя артистка в интервью программе «Вести».

По мнению адвоката Елены Степаненко, сейчас представители Петросяна намеренно распространяют информацию, не соответствующую действительности о том, что артистка претендует на 80% от заявленного к разделу имущества.

В свою очередь, представитель Евгения Петросяна в суде, Сергей Жорин заявил, что был удивлен, услышав о желании Степаненко получить по итогам развода менее половины совместно нажитого имущества.

«Меня удивило другое — их сторона заявила, что Степаненко хочет даже меньше 50 процентов имущества. Это, конечно, поворот. Надеюсь, что данное желание они также задокументируют и приложат к материалам делам. Тогда спор будет закончен уже в первом же заседании. Пускай даже не меньше 50 процентов, а именно половину — если все действительно так, вопросов больше нет. Но мне все-таки кажется, что это было сказано для красного словца, так как ранее она говорила о каких-то 57 процентах, сейчас уже другое число… Нет последовательности», — сказал он.

Елена Забралова также не стала обходить стороной и вопрос личной жизни юмориста. Она указала на то, что наличие у Петросяна молодой любовницы не вызывает сомнений, пускай его адвокат это и отрицает.

«Сегодня никого не удивишь появлением в жизни молодых помощниц, которые становятся обладательницам сердца, жизни и обязательно чужого имущества. И я понимаю Евгения Вагановича, что вряд ли кто-то захочет рассказать о своем романе с полувековой разницей со своей сотрудницей», — говорит Забралова.

Сейчас, утверждает Забралова, о мировом соглашении не может быть и речи, поскольку в таком случае Степаненко может лишиться своей законной половины имущества. В свою очередь, Евгений Петросян настаивал только на своих условиях.

По словам адвоката, Петросян предлагает ее подзащитной «ненужную» половину.

«Моя доверительница просила менее половины выявленного имущества, но одна квартира занимает половину стоимости и перекрывает стоимость остального имущества. Она создавалась под музей Петросяна, там есть сцена. Теперь она ему не нужна, и он хочет ее отдать. А зачем ей чужой музей, на какие деньги она должна его содержать», — пояснила Забралова.

Однако представитель Петросяна, комментируя ситуацию с «домом-музеем», не согласился со словами Забраловой.

«Домом-музеем эту собственность назвала сама Степаненко, тогда как Забралова говорит, что жить там невозможно, что это все — не квартира… Но почему-то забывает о том, что Степаненко там жила и фактически живет там сейчас. Именно в эту квартиру она не пускает Петросяна, именно в этой квартире хранятся все совместно нажитые вещи. То есть Забралова противоречит тому, что они сами написали в исковом заявлении. Если эта квартира не нужна Степаненко, пускай она оттуда съедет», — подчеркнул Жорин.

Напомним, что вчера Хамовнический суд Москвы по итогу заседания отказался выделить в отдельное производство бракоразводный процесс юмористов. Что касается авторских прав на произведения — их пока не делят. Суд также наложил временный арест на спорное имущество.

Следующее заседание по бракоразводному процессу юмористов состоится 11 октября.