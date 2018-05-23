Не прошел отбор: у Иерусалима отбирают «Евровидение»

Оргкомитет «Евровидения» призвал поклонников международного песенного конкурса не торопиться с покупкой билетов в Иерусалим, где мероприятие может пройти в следующем году. Об этом представители главного музыкального состязания Европы написали на официальной странице «Евровидения» в фейсбуке.

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«Уже ждете «Евровидения» в следующем году? Мы тоже! — говорится в сообщении оргкомитета. — Но пока не покупайте билеты на самолет, следите за нашими официальными страницами, чтобы узнать, когда и где пройдет конкурс».

Песенное состязание в предстоящем году действительно должно пройти в Израиле — на «Евровидении-2018» победу одержала израильтянка Нетта Барзилай с композицией «Тоу» («Игрушка»), и теперь право на проведение следующего конкурса, согласно регламенту, принадлежит родине певицы.

Спорным остается лишь вопрос с городом, на который будет возложена почетная ответственность.

«Евровидение», как правило, проходит в столице — в последний раз данную традицию прерывали шведские организаторы конкурса в 2013-м, которые решили доверить мероприятие городу Мальме. При этом оргкомитет песенного конкурса не накладывает на страну обязательство проводить состязание именно в столице, оставляя право выбора хозяевам музыкального праздника.

Так сделал в этом году и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, вскоре после победы соотечественницы объявивший, что «Евровидение-2019» примет Иерусалим.

«Нетта, ты принесла большую славу Израилю, — поспешил написать политик в своем твиттере. — В следующем году — в Иерусалиме!»

Премьер сделал это заявление, как несложно догадаться, еще до официального согласования места проведения следующего конкурса с Европейским вещательным союзом (ЕВС), курирующим «Евровидение».

В любой другой ситуации ЕВС едва ли стал бы противиться выбору страны-организатора, однако случай с Иерусалимом — особенный.

Дело в том, что статус восточной части древнего города остается одной из главных трудностей в палестино-израильском конфликте. Восточный Иерусалим был занят еврейским государством уже в 60-х годах 20-го века, и с тех пор правительство страны неизменно заявляет, что объединенный город является столицей Израиля — что сильно противоречит намерениям палестинцев.

В декабре минувшего года президент США Дональд Трамп, исполняя одно из своих предвыборных обещаний, анонсировал скорый перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, что фактически означало признание Белым домом города в качестве столицы еврейского государства. Данное решение возмутило Евросоюз и многие арабские государства.

Россия в вопросе статуса древнего города придерживается позиции ООН — то есть не признает Иерусалим столицей Израиля.

Перенос посольства США состоялся 14 мая, когда еврейское государство праздновало свое 70-летие. Торжественное мероприятие привело к массовым протестам палестинцев, в результате чего у границы сектора Газа случились кровопролитные столкновения, унесшие жизни десятков людей.

В регламенте «Евровидения», что важно, прописан пункт об аполитичности конкурса — именно поэтому Иерусалиму (если не Израилю в целом) потенциально могут не дать провести музыкальное состязание в следующем мае.

Некоторые страны при этом и вовсе призывают к бойкоту «Евровидения» из-за сложившейся ситуации. Так, к примеру, исландцы на этой неделе создали онлайн-петицию о неучастии государства в конкурсе в поддержку палестинцев — причем подписали открытое письмо около 20 тыс человек (примерно пять процентов населения).

По словам составителей петиции, «пока нарушаются права палестинцев, нельзя простить участие в таком гламурном событии, как «Евровидение».

Что касается Нетаньяху, то для него победа Израиля на проходившем в Лиссабоне конкурсе стала настоящим событием — политик не только поздравил Барзилай в твиттере, но впоследствии лично поблагодарил певицу в собственной резиденции, а также исполнил с ней перед камерами танец «курочки», принесший Нетте первое место.

Россию на «Евровидении-2018» представляла Юлия Самойлова, однако успешным выступление девушки назвать сложно — впервые в истории конкурса российский исполнитель не сумел пробиться в решающий день состязания, оступившись в полуфинале.