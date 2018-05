Еще шесть статуэток: Эд Ширан покорил Billboard

В ночь на 21 мая по московскому времени в американском Лас-Вегасе состоялась 25-я церемония вручения наград престижной музыкальной премии Billboard Music Awards. Главного приза мероприятия, прошедшего на многофункциональной арене MGM Grand Garden Arena, был удостоен британский поп-музыкант Эд Ширан, признанный лучшим артистом года.

Кроме того, 27-летний певец, лично не сумевший присутствовать на церемонии, стал победителем в еще пяти номинациях (всего у него их набралось аж 15), взяв награды «самому продаваемому исполнителю», «лучшему музыканту мужского пола», «автору лучшего радиохита» (за «Shape of You»), «лучшему исполнителю чарта Billboard Hot 100», а также «лучшему исполнителю на радио».

В 15 номинациях на церемонии был представлен не один Ширан — на столько же наград претендовали американский рэпер Кендрик Ламар и его соотечественник Бруно Марс.

В результате недавний лауреат Пулитцеровской премии также увез с мероприятия шесть статуэток. 30-летнего уроженца Комптона признали лучшим онлайн-исполнителем, лучшим рэп-артистом, лучшим рэп-исполнителем мужского пола, тогда как его пластинку «DAMN.» назвали лучшим рэп-альбомом года и альбомом чарта Billboard Hot 200, а один из главных хитов с него, «HUMBLE.», — лучшей онлайн-композицией.

Что касается Марса, то 32-летний соул-исполнитель удостоился «лишь» пяти наград, став победителем в номинациях «Лучший артист жанра ритм-н-блюз», «Лучший артист жанра ритм-н-блюз мужского пола», «Лучший тур исполнителя в жанре ритм-н-блюз», «Лучший ритм-н-блюз — альбом» («24K Magic») и «Лучшая ритм-н-блюз — песня» («That's What I Like»).

Новичком года стал 20-летний певец Калид, выпустивший минувший весной альбом «American Teen», который впоследствии оказался четвертым в чарте Billboard Hot 200.

Награду лучшей исполнительнице вне зависимости от жанра получила Тейлор Свифт, шестая пластинка которой («Reputation») при этом была названа самым продаваемым альбомом.

Приз лучшей группе достался Imagine Dragons. Кроме того, «драконы» первенствовали в номинациях «Лучший рок-исполнитель», «Лучший рок-альбом» («Evolve») и «Лучшая рок-композиция» («Believer»). Побед у группы — исходя из числа номинаций — могло бы быть сильно больше, однако американский квартет аж четырежды уступил в личной борьбе недосягаемому Эду Ширану.

Естественно, не остался без наград и хит пуэрториканских исполнителей Луиса Фонси и Дэдди Янки «Despacito», клип на который на ютьюбе ныне оценили уже 5,1 млрд человек.

На Billboard Music Awards, правда, была представлена ремикс-версия песни с Джастином Бибером, и в результате ей выдали сразу пять призов — за «лучшую композицию чарта Top Hot 100 Song», «самый продаваемый трек», «лучшую онлайн-песню с видео», «наиболее успешную коллаборацию», а также «лучшую испаноязычную песню».

Диджеями года на церемонии в Лас-Вегасе были названы представители дуэта The Chainsmokers Эндрю Таггарт и Алекс Полл. Им же не оказалось равных и в других номинациях жанра: «Лучший танцевальный альбом» («Memories...Do Not Open») и «Лучшая танцевальная песня» («Something Just like This»).

Саундтреком года по версии Billboard Music Awards стала композиция «Moana», саундтрек к одноименному мультфильму, который вышел в прокат еще в конце 2016 года.

Первая церемония вручения наград ежегодной премии журнала Billboard состоялась еще в 1990-м и на данный момент считается одной из главных музыкальных наград в США.

Наибольшим числом наград Billboard Music Awards ныне располагает Тейлор Свифт, по ходу карьеры сумевшая завоевать 23 статуэтки.

В тройку самых успешных исполнителей также входят Джастин Бибер и звезда кантри Гарт Брукс с 20 наградами каждый.

Особенной чертой премии является ее система выбора триумфаторов в той или иной номинации: в отличие от других именитых аналогов, Billboard Music Awards не обращается к голосованию членов жюри или слушателей, опираясь на продажи и прослушивания отдельных композиций и целых альбомов исполнителей, а также на другие статистические выкладки.