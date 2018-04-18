Канны на двоих: к Звягинцеву присоединилась Кристен Стюарт

Основной конкурс 71-го Каннского фестиваль будет оценивать жюри во главе с австралийской актрисой, обладательницей премии «Оскар» Кейт Бланшетт, о чем было известно заранее. Позже было объявлено, что в состав жюри войдет российский режиссер Андрей Звягинцев, чья картина «Нелюбовь» получила в Каннах специальный приз в прошлом году.

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Днем позже руководство фестиваля объявило полный состав коллегии. Особый интерес широкой публики вызывает присутствие таких звезд, как актрисы Леа Сейду и Кристен Стюарт — и модный режиссер Дени Вильнев.

К ним присоединятся китайский актер Чан Чэнь («Битва у Красной скалы»), певица из Бурунди Хаджа Нин, французский режиссер Робер Гедигян («Мари-Жо и две ее любви») и сценарист и режиссер Ава ДюВерней («Тринадцатая»).

OFFICIAL RELEASE: The international Jury of the 71st Festival de Cannes is unveiled! Discover the 8 personalities who will award the Prize list under the presidency of Cate Blanchett on Saturday, May 19 during the Closing Ceremony. #Cannes2018

More info: https://t.co/HaemMstUCX pic.twitter.com/4dIzT6bh7i — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) 18 апреля 2018 г.

Любимец критиков канадец Вильнев уже давно ждет своего часа быть приглашенным в состав жюри престижного фестиваля. На его счету много фильмов, которые получили высокие оценки и завоевали ряд наград. Автор «Бегущего по лезвию 2049», «Убийцы» (участвовал в основном конкурсе Канн) и «Прибытия» теперь попробует себя в роли члена жюри киносмотра. Вильневу понравилось работать а фантастическом жанре, и сейчас он занимается еще одним культовым проектом — новой экранизацией всемирно известной «Дюны» Фрэнка Герберта

Француженка Леа Сейду, проснувшаяся суперзвездой после «Жизни Адель» Абделатифа Кешиша, в отличие от Вильнева, может похвастать наградами Каннского фестиваля.

Пять лет назад Сейду вместе с режиссером «Жизни Адель» и исполнительницей одной из двух главных ролей Аделью Экзаркопулос вышли получать «Золотую пальмовую ветвь» за лучший фильм.

С тех пор Сейду снималась, как у себя на родине, так и в Голливуде. Она отметилась яркой ролью в «Отеле «Гранд Будапешт» Уэса Андерсона и в последнем пока фильме саги о Джеймсе Бонде «007: Спектр».

Любопытно будет последить за 28-летней Стюарт, которая стала одной из самых молодых членов жюри за всю историю Канн. Звезда слащавой вампирской саги «Сумерки» последние годы стремительно избавляется от образа Беллы Свон, и надо сказать, ей это удается. Ее напарник по сумеркам Роберт Паттинсон уже заработал себе достойную репутацию, и Кристен идет по его стопам.

В ее фильмографии уже есть роль у Вуди Аллена в «Светской жизни», открывавшей «Канны» в 2016 году, и у Оливье Оссаяса в «Персональном покупателе» и «Зильс-Марии». За работу в последнем актриса была удостоена премии «Сезар».

К слову, Паттинсон и Стюарт долгое время не давали покоя тогда еще просто миллиардеру Дональду Трампу, который неоднократно в своих твитах не лучшим образом высказывался об актрисе.

«Роберт Паттинсон не должен продолжать отношения с Кристен Стюарт, — написал Трамп еще в октябре 2012 года. — Она изменяла ему, как собака, и будет делать это снова, дайте только время. Он достоин гораздо лучшего!»

«Все знают, что я прав, что Роберт Паттинсон должен бросить Кристен Стюарт, — написал миллиардер чуть позже. — Через пару лет он будет благодарить меня. Будь умным, Роберт».

Стюарт долгое время никак не реагировала на выходку будущего президента, однако после избрание Трампа на пост главы государства рассказала Variety об этой истории.

«Он был зол на меня и в то же время одержим мной, – сказала актриса. – Это просто дикость. Я не могу этого понять и тогда до конца не верила, что это действительно происходит. Просто сумасшествие какое-то».

Одной из самых ярких работ Стюарт в постсумеречный период стала роль в сатирической фантазии «Ультраамериканцы» Нимы Нуризаде, которая старательно прикидывается боевиком про спецслужбы, но на поверку оказывается пронзительным фильмом о любви. И не исключено, что именно ее дуэт с Джесси Айзенбергом произвел впечатление на Вуди Аллена. Такую Кристен Стюарт вообще мало кто ожидал увидеть.

Жюри Каннского фестиваля приступит к работе 8 мая и будет оценивать фильм-открытие 71-го фестиваля «Все знают» иранского режиссера Асгара Фархади.

Российский кинематограф будет представлен в Каннах двумя картинами: полнометражным фильмом Кирилла Серебренникова «Лето» в основном конкурсе и короткометражкой Игоря Поплаухина «Календарь» в программе «Cinéfondation».