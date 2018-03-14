«Мастер и Маргарита» за 800

В России будет снят полнометражный фильм по роману Михаил Булгакова «Мастер и Маргарита». Продюсерами картины стали гендиректор Первого канала Константин Эрнст, глава «Марс Медиа» Рубен Дишдишян, Леонард Блаватник из «Амедиа Продакшн» и Игорь Толстунов (кинокомпания «Профит»).

Режиссером и автором сценария будет Николай Лебедев.

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Лебедев знаменит своими последними работами — спортивной драмой о хоккеисте Валерии Харламове «Легенда №17» и ремейком фильма-катастрофы «Экипаж». Обе картины были успешны в прокате — «Легенда №17» заработала в 2013 году 923 млн рублей, а «Экипаж» стал одной из самых кассовых лент 2017 года — его сборы составили 1,5 млрд рублей.

Запланированный бюджет новой экранизации «Мастера и Маргариты» составляет 800 млн рублей.

По данным «Газеты.Ru», работа над сценарием ведется уже около года. Представление проекта состоится во время очной защиты проектов компаний-лидеров отечественного кинопроизводства, которая пройдет в пятницу, 15 марта. Во время защиты могут быть названы и предполагаемые исполнители главных ролей в фильме; следует отметить, что кастинг еще не проводился.

Екатерина Чеснокова/РИА «Новости» Режиссер Николай Лебедев

«Мастер» — один из важнейших русских текстов ХХ века, который история и люди дополнили полифонией собственного прочтения», — приводятся в релизе слова Эрнста. Он указывает также на то, что технологическое состояние российского кинематографа сегодня позволяет адекватно воспроизвести «фантасмагорию булгаковского воображения».

Рубен Дишдишян рассказывает о том, что идее снять полнометражный фильм по «Мастеру и Маргарите» более 15 лет. «Но тогда, наверное, не хватило смелости, «мускулов», чтобы подступиться к роману», — уточняет он.

Выход фильма в прокат намечен на 2021 год.

История экранизаций «Мастера и Маргариты»

Свой роман Михаил Булгаков писал больше десяти лет — с конца 1920-х и до самой смерти, но так и не завершил. Первые варианты были уничтожены самим писателем, а знакомая всем книга была собрана и отредактирована его вдовой Еленой Булгаковой. В СССР ее впервые напечатали в конце 60-х — в сокращенном виде в журнале «Москва», полный вариант впервые увидел свет в Париже в 1967-м, а в СССР — в 1973-м.

Первые попытки экранизации «Мастера и Маргариты» были предприняты зарубежными кинематографистами.

В 1971-м вышел фильм Анджея Вайды «Пилат и другие», перенесший на экран библейские сцены романа. Год спустя югославский режиссер Александр Петрович снял в Италии одноименный с книгой фильм, в котором роль Мастера сыграл Уго Тоньяцци. Следующая картина по «Мастеру и Маргарите» снова вышла в Польше — в 1989-м четырехсерийную телеверсию представил режиссер Мацей Войтышко.

В СССР роман Булгакова первоначально существовал только в виде спектаклей — Юрий Любимов несколько лет добивался разрешения на постановку, но в 70-е выпустил своих «Мастера и Маргариту» с Дальвином Щербаковым и Ниной Щацкой в заглавных ролях; Воланда играли Борис Хмельницкий и Вениамин Смехов. Позже спектакли ставили и в других театрах страны.

До кинематографа дело дошло только в новой России. Первым стал Юрий Кара --

его фильм был снят еще в середине 90-х, но по разным причинам надолго оказался недоступен для зрителей; вышел он только в 2011 году. Главные роли в картине играли Виктор Раков и Анастасия Вертинская, а вообще Кара собрал в фильме многих известных актеров — Николая Бурляева (Иешуа), Михаила Ульянова (Понтий Пилат), Валентина Гафта (Воланд), Александра Филиппенко (Коровьев), Александра Захарова (Гелла), Сергея Гармаша (Иван Бездомный), Леонида Куравлева, Льва Дурова.

Наиболее подробную экранизацию романа сделал в 2005 году Владимир Бортко.

Мастера и Маргариту в 10-серийном фильме сыграли Александр Галибин и Анна Ковальчук, Воландом стал Олег Басилашвили, а в других ролях были заняты Александр Абдулов, Александр Филиппенко (на этот раз он был Азазелло), Кирилл Лавров (Понтий Пилат), Сергей Безруков (Иешуа Га-Ноцри), Владислав Галкин (Иван Бездомный), Александр Адабашьян, Валентин Гафт (в этой версии он был первосвященником Иосифом Каифой) и Валерий Золотухин.