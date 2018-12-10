Пить или не пить с 18 лет

Пить или не пить? — вот в чем вопрос. Минздрав решил его скорректировать, предлагая запретить продажу крепкого алкоголя (с крепостью выше 16 или 18%, надо полагать?) людям до 21 года. Все-таки хотят у нас хоть в чем-то догнать Америку. Это одна из немногих стран мира, где с 1984 года – закон подписал Рональд Рейган – установлен именно такой минимальный общефедеральный возраст не только для приобретения, но и для употребления алкоголя. И не только крепкого, а вообще всякого.

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В других странах, где вообще существует такой запрет (а во многих его нет никакого), он равен именно 18 годам. В некоторых европейских странах слабоалкогольные напитки разрешено приобретать с 16 лет, а крепкие с 18. Есть страны в основном в Африке и Азии, а также на Кубе, где «алкогольный» возраст установлен с 16 лет. В Великобритании, хотя запрет на приобретение действует до 18 лет, запрет на полное потребление алкоголя – только до 5. Так что когда в русских деревнях давали младенцам кагор, чтобы уснули и не орали, то они такое английское право нарушали, конечно. Ах, да есть еще Индия, где в некоторых штатах возрастной ценз для приобретения алкоголя – 25 лет, но нет ограничения по возрасту потребления. Есть и общеевропейская практика потребления алкоголя – оно, как правило, начинается уже с 12-14 лет, и Россия тут идет проторенной евро-тропой.

Минздрав, конечно, можно понять. Вместо того, чтобы безнадежно отбрехиваться по такой, например, теме, как продолжающаяся бесчеловечная «оптимизация» в российской медицине (это когда одна медсестра на 30-40 лежачих больных, а исследование если быстро, то только платно), ведомство решило проявить позитивную инициативу. Есть же президентский проект «Демография», и туда надо что-то привнести. Поскольку привнести улучшение самой демографии в плане роста рождаемости не получается и не получится в обозримом будущем (рождаемость не растет в разы по приказам правительства), то решили ударить по ЗОЖ. С теплой заботой о здоровье подрастающего поколения в голосе, разумеется.

«В молодом возрасте алкоголь не только воздействует на здоровье, но и влияет на поведение, в том числе, на форму потребления алкоголя в будущем. Именно поэтому предлагается увеличение минимального возраста продажи крепкой алкогольной продукции, с которой, как свидетельствуют эксперты, связаны наибольшие риски, до 21 года», — говорит министр Вероника Скворцова. Тут и соцопрос вовремя «подтянулся». По данным ВЦИОМ, аж 78% россиян одобряют идею повышения возраста для продажи алкоголя с 18 лет до 21 года. Россияне, которые, как правило, сами начали потреблять (те, кто начал) задолго до 21, при этом, видимо, видятся себя страшно духовными, святее себя самих в молодости.

Но почему тогда запрещать только крепкий алкоголь? Не надо останавливаться в стремлении к трезвости жизни, а идти до конца протоптанной еще Горбачевым дорогой. Ведь даже министру Скворцовой должно быть отлично известно, что «догнаться» вполне можно и пивком, и дешевым винищем. Но по пиву, видимо, пока решили не бить.

Памятуя опыт бодания с ФИФА накануне футбольного чемпионата, когда сначала в приступе не присущей нам пуританской трезвости мы убрали всю пивную рекламу, затем, вернувшись к истокам родного плутовства и лукавства, разрешили брендированную рекламу «безалкогольного пива», а затем и всякого вообще на спортивных соревнованиях (пока до конца 2018 года, но думаю, что продлят, так как очень деньги нужны) - как важного спонсора спортивных состязаний. Огромную долю аудитории которых, да-да, составляют именно лица до 21 года. Вот и вся, видимо, природа, двойственности минздравовской инициативы. Кто на наш суровый русский футбол-то ходить будет без пива, а лучше чего покрепче? Тем более по системе «осень-весна».

Ну а как там с тотальным запретом в Америке? Строго говоря, неплохо. Даже у меня, давно не тянущего по виду на 21 год, в некоторых штатах пару раз спрашивали удостоверение личности (российские права, тыкая пальцем в дату рождения – ОК). Америка вообще до скукоты законопослушная и еще более трезвая страна. Бокал вина за ужином для многих – почти предел разврата.

С другой стороны, запрет в полной мере все равно не работает. Употребление алкоголя молодежью с 18 до 21 года упало с рейгановских времен с 66% до 42%, но все равно 42% - это приличный (для Америки) уровень. Тем более что после 21 года, когда запретный плод более не запретен, потребление алкоголя падает. То есть больше пьют – и в основном как раз пиво – 18-21-летние, в колледжах и университетах. Потом перебесятся и пить почти перестают.

Основной позитивный эффект от запрета – это резкое, в разы сокращение случаев автоаварий среди молодежи с 18 до 21 в пьяном виде. Однако эта часть американского опыта применительно к инициативе Минздрава РФ нам ни к чему – поскольку у нас не идет речь о полном запрете продажи и, главное, потребления любого алкоголя, а не только крепкого.

Если уж в Америке не удалось добиться полного «сухого закона» для тех, кто моложе 21, то можно представить, во что это выльется у нас. Тем более, что запрет потребления проконтролировать вообще невозможно. Зато сразу вырастет число полицейских провокаций – с целью штрафануть или «взятконуть» торговые точки, кафе и рестораны.

Однако обоснование инициативы Минздрава лукаво еще и по другой – уже чисто медицинской — причине. Постулируется как якобы очевидная данность, что между 18 и 21 годами есть некая четкая грань: мол, в 18 алкоголь оказывается намного-много вреднее для мозга и прочих частей и органов, чем в 21. Современная наука, однако, не подтверждает, что именно в 21 год наступает качественно новый этап взросления человека. Возраст юности (она же пубертатный период, оно же взросление) начинается и заканчивается у мальчиков и девочек в разное время, заканчиваясь к 18-20 и 17-19 годам, соответственно. Однако многое в процессе взросления зависит от конкретного человека и его конкретных особенностей в том числе психологических.

Сейчас все чаще говорят о «позднем взрослении», когда зрелость у многих людей не наступает и к 30 годам. Почему бы тогда на этом основании не лишать их каких-то прав? Скажем, права проводить крупные сделки, сделки с недвижимостью запретить лет до 25-27? Но нет, это считается слишком смелым. Только вот водку пить им запретить.

И еще доступ к оружию ограничить. Но в армию с 18 лет все равно можно. Впрочем, в Америке в армию тоже можно с 18 лет.

А вот что касается особенностей молодежной психики в 18 и 21 год, на которые ссылается наш Минздрав, то на самом деле кардинальных различий нет. Кроме той непреложной истины, что пить много и особенно крепких напитков вредно вообще в любом возрасте. Алкоголь действительно оказывает пагубное воздействие на формирующийся юношеский мозг. Поэтому чем меньше пить, тем лучше (притом, что фактор «запретного плода» как стимула как раз к росту потребления никто не отменял).

Однако если такая часть мозга, как лимбическая система, «отвечающая» за социализацию и эмоциональную информацию, формируется в относительно ранней юности, то префронтальная кора, то есть та часть мозга, которая «отвечает» за суждения, контроль за эмоциями и импульсными порывами, а также способность в полной мере предварительно анализировать последствия своих поступков, полностью формируется лишь к годам к 29. Так что, если уж говорить о контроле за поведением, снижении его рискованности, то больше логики было бы в том, чтобы водительские права выдавать с 21 года, а с не 18. Или обуславливать право на вождение «малолетним водителям» присутствием в машине взрослого. Но у нас все по привычке упражняются с алкоголем. Хотя его, к примеру, как опасная проблема все более вытесняет наркомания.

Вообще же проблема позднего взросления в современном пост-индустриальном обществе – это настоящая цивилизационная катастрофа. Как интегрировать «поздних детей» в современную жизнь, воспитав у них ответственность хотя бы одновременно со способностью к деторождению и юридической возможности создавать семью – как раз с 18 лет – за которую многие просто в силу замедленного ментального и социального развития (и не потому что пьют) не готовы отвечать?

Вот бы чем тому же Минздраву заняться, инициировав соответствующие исследовательские и прочие программы, – куда больше было бы пользы для того же проекта «Демография».

Однако наши чиновники по привычке готовятся к уже давно прошедшим войнам. К решению тех проблем, которые были актуальны в середине ХХ века (и методами полувековой давности, привычными запретами), но сегодня им на смену пришли совершенно другие. И именно они в новый век тотальной информации и всепоглощающих гаджетов оказывают в масштабах нации на формирование менталитета, когнитивных возможностей молодежи и ее способности к социализации не меньше, а куда больше воздействия, чем «привычная» для России проблема алкоголизации.

Кроме того, борьба с этой алкоголизацией методами запретов – это тоже «прошлый век». Чтобы молодые люди не пили и не «кололись», им надо создавать понятные и доступные социальные лифты, дать возможности для самореализации, строить не только дорогие фитнес-клубы, но и доступные всем спортивные площадки, создавать спортивные секции и т.д.

И последнее. Сатирик Жванецкий, говоря о крахе Советского Союза, так обозначил одну из главных его причин: «А потому что не надо было водку трогать». Ну что, в самом деле, за дурные привычки у этих бюрократов! Как только в стране начинают нарастать разные острые проблемы, они всякий раз (кстати, накануне 1917 тоже примерно такое же придумали) пытаются нас заставить посмотреть на вещи излишне холодным и трезвым взглядом. Воистину, хождение по граблям – это наша самая главная национальная забава.