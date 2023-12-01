Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

Шальные пули: как модераторы YouTube стали полицейскими без закона

Член РОЦИТ Трифонов рассказал о работе модерации YouTube

close
100%
Depositphotos
Свободное творчество — это прекрасно, но не когда речь идет о вседозволенности в сети. Чтобы оградить пользователей от деструктивного креатива больных умов, существуют модераторы, отметил член РОЦИТ, член Общественного Совета при МВД России и эксперт по борьбе с экстремизмом Алексей Трифонов. Однако порой модерация западных платформ оказывается совершенно абсурдной. Причем замечают это не только в России.

Недавно журналист Клифф Шектер пожаловался на то, что его подкаст «Blue Amp» на YouTube лишился монетизации без видимых причин. После того как ему не с первой попытки удалось достучаться до представителей платформы, блогеру объяснили, что причиной случившегося стало распространение дезинформации о выборах.

Загвоздка в том, что на своем канале фейковые сведения о выборах Шектер не распространял, а напротив, разоблачал. Однако алгоритмы YouTube не зарегистрировали никакой разницы. И даже после того как правда вскрылась, потребовалась неделя, чтобы модераторы вернули все на круги своя и блогер снова стал получать доход.

YouTube просто не может адекватно настроить систему модерации и либо пропускает откровенно противоправные видео, либо перегибает палку. Платформа настолько остро реагирует на любые намеки на жестокость, что комментаторы не могут спокойно высказаться. «Я даже не могу написать «RIP Miranda» под видео умершей девушки. YouTube — зло», — делится негодованием один из пользователей.

То же касается подозрений в непристойном поведении, с которым YouTube борется так активно, будто хочет стереть с лица земли весь контент 18+ и знание людей о нем. Пользовательница жаловалась, что совершенно нормальная просьба под роликом о прическах «Можешь снять еще одно видео с волосами?» («Can you do another hair video?») — просьба, которая может прозвучать двусмысленно только если очень захотеть, — воспринимается как пошлость, несмотря на контекст, и удаляется.

Совершенно абсурдным стал случай, когда YouTube начал повально блокировать аккаунты пользователей, обсуждавших на площадке игру Pokémon Go. Дело было в том, что модераторам велели подчистую выкашивать всех, кто используется аббревиатуру «CP» (сокращение от child porn — детское порно). Так игра про покемонов, где «CP» обозначало Combat Points (боевые очки), внезапно стала абсолютной запрещенкой.

Последняя история очень показательна еще и потому, что иллюстрирует одну общую тенденцию: каждый раз, когда YouTube пытается сделать свою модерацию лучше, все становится только хуже. Пример тому — история с резким переходом платформы на почти полное обслуживание искусственным интеллектом. В период пандемии администрация видеохостинга решила опереться на механический костыль и прогадала. ИИ оказался излишне суровым стражем порядка, и плюсы от скорости его реагирования не смогли перекрыть недовольство пользователей. Людей пришлось вернуть к работе.

Сейчас живые модераторы и искусственный интеллект трудятся вместе, но почему-то эффективным их союз не кажется. Как будто компенсации недостатков человека машиной (и наоборот) не произошло. Напротив, модерация YouTube вобрала в себя и человеческие проблемы, и проблемы ИИ. Теперь автор контента или комментатор может столкнуться и с излишне жесткой реакцией ИИ, и с бесконечным ожиданием ответа от модераторов, связаться с которыми не легче, чем с духами на спиритическом сеансе.

Чтобы добиться пересмотра неадекватных решений от модераторов YouTube, нужно именно что бить, причем бить во все колокола. Это лучше всего показала хрестоматийная история блогеров-миллионников Чарли Уайта и Марка Фишбаха. Как-то Уайт выпустил на своем канале реакцию на, вероятнее всего, постановку с комедийными «уличными беспорядками» аниматоров в костюмах мультперсонажей. А канал, на минуточку, в тот момент имел около 6 млн подписчиков. После публикации ролик был удален, а блогер получил предупреждение за публикацию «графического контента с намерением шокировать».

Мужчина подал апелляцию, но ее отклонили. Тогда он выпустил видео, в котором описал свою досаду и упомянул, что другой популярный ютубер, Фишбах ранее публиковал аналогичную реакцию, но санкций не заработал. Ответ на это модераторов был внезапным: Марку Фишбаху тоже сделали предупреждение от платформы. Чтобы разрешить эту ситуацию, понадобился гнев верных фанатов сразу двух известных инфлюенсеров. Только так от представителей видеохостинга удалось добиться пересмотра дела и даже очень редких извинений за произошедшее. Есть ли шансы добиться справедливости у простых смертных, у которых нет тысяч поклонников, готовых заваливать сеть постами с хэштегом #AnswerUsYouTube? Вряд ли.

Хотя в некоторых случаях даже звездный статус не гарантирует предсказуемой модерации со стороны видеохостинга. К примеру, в сентябре YouTube прекратил монетизацию канала британского стендап-комика и актера Рассела Бренда с 6,6 млн подписчиков после того, как знаменитость назвали насильником в документальном фильме. Администрация платформы назвала «серьезные обвинения в адрес автора» (при том, что официальных судебных обвинений ему в тот момент не предъявили) причиной для лишения Бренда оплаты его контента. И все бы ничего, если бы это хоть как-то соотносилось с правилами платформы и не противоречило предшествующим заявлениям, в которых YouTube утверждал, что обращает внимание только на сам контент, а не на то, кто его создает.

И таких примеров можно собрать очень много. YouTube бьет своих пользователей жесткой палкой, при этом не объясняя, за что. А если объяснения и звучат, они оказываются больше похожими на издевку. Модераторы видеохостинга вместо того, чтобы быть защитниками онлайн-пространства, играют роль сумасбродных медиаполицейских, которые стреляют, спуская всю обойму, прежде чем прокричать: «Руки вверх!».

Автор: член РОЦИТ, член Общественного Совета при МВД России и эксперт по борьбе с экстремизмом Алексей Трифонов

Картина дня
Шойгу оценил результаты контрнаступления Украины
Зеленский заявил о возведении укреплений по всей Украине. Завершилось ли контрнаступление ВСУ
Зеленский: контрнаступление ВСУ не достигло результатов, на которые рассчитывали
«Прошел подготовку в Латвии»: ФСБ задержала рязанца за атаку на аэродром и железную дорогу
Жителя Рязани задержали за атаки на железную дорогу и аэродром Дягилево
Советская актриса лишилась крупной суммы денег на Украине
В США предупредили о риске начала глобальной войны
Конфликту Израиля с ХАМАС предрекли заморозку к январю
Лавров назвал трусами Борреля и Блинкена за побег с совещания СМИД ОБСЕ
Новости и материалы
В представительстве уточнили число находящихся в списке РФ на эвакуацию из Газы
Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза
В Израиле назвали число освобожденных заложников ХАМАС
В Госдуме оценили предложение изменить систему расчета налогового вычета за детей
В Якутии обнаружили гонконгский грипп
Петербургские угонщики использовали ретроэвакуатор, чтобы украсть BMW X5
Аллу Пугачеву и Максима Галкина заметили на прогулке на Кипре
Путин поднял вопрос о связи технологического суверенитета и безопасности РФ
Нидерланды внесут €15 млн в новый климатический фонд
В Нидерландах победила выступающая за отмену санкций против РФ партия
Жительница Калуги ростом 136 сантиметров родила ребенка
«Секс с инопланетянами»: Собчак высказалась о русском тренде после успеха песни Кати Лель
Гергиев назначен худруком Большого театра
Омский водитель назвал тест на опьянение геноцидом
В Москве представили книгу «Во имя народа» Чжоу Мэйсэня о коррупционерах Китая
Стало известно, почему участились случаи инфаркта у молодых людей
Daily Mail: частота инфарктов среди молодых людей повысилась в связи с ожирением
Экс-тренер «Спартака» Романцев рассказал, нужно ли российскому футболу уходить в Азию
Бьянка озвучила свой топ самых сексуальных артистов
Все новости
В Госдуме призвали полицию не задерживать россиян за фото с икрой на Красной площади
Курс доллара впервые с 20 ноября превысил 90 рублей
Владелец точки на «Садоводе» о пожаре: «дым есть, а люди работают»
Источник в СБУ признался в причастности службы к взрыву в самом длинном тоннеле России
«Ъ»: по факту взрыва в Северомуйском тоннеле возбудили уголовное дело о теракте
Националиста Демушкина задержали в Тбилиси. Депортировали в Россию и задержали в Москве
В аэропорту Тбилиси задержали националиста Демушкина и депортировали в Россию
ОПЕК+ будет добывать меньше нефти в 2024 году. Как это повлияет на деньги россиян
Аналитик Васильев спрогнозировал доллар по 85-90 рублей после решения ОПЕК+
Бодя из Кемерово, Рислинг и Эми Уайнхауз: кто живет дома у сотрудников «Газеты.Ru»
Меркьюри, Каранджи, Нуреев и еще 7 звезд, умерших от СПИДа
Десять знаменитых людей, которые умерли от СПИДа
«У нас новая фаза конфликта»: Киев строит укрепления от Донбасса до Западной Украины
Зеленский предупредил о новой фазе конфликта с Россией с наступлением зимы
Иностранцы потеряли право управлять аэропортом Пулково
Путин изъял у кипрской компании право управлять петербургским аэропортом Пулково
«Сталинская Русь»: в чем ложь фильма «Александр Невский»
Фильм Эйзенштейна «Александр Невский» вышел в прокат 85 лет назад
Тест: продолжите известные стихотворения о зиме
Попробуйте закончить фразу из «зимней» русской поэзии
Удобная мода: как выбрать теплые зимние кроссовки
Стилист Демченко назвала толстую подошву главным параметром зимних кроссовок
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий