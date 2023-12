Шальные пули: как модераторы YouTube стали полицейскими без закона

Недавно журналист Клифф Шектер пожаловался на то, что его подкаст «Blue Amp» на YouTube лишился монетизации без видимых причин. После того как ему не с первой попытки удалось достучаться до представителей платформы, блогеру объяснили, что причиной случившегося стало распространение дезинформации о выборах.

Загвоздка в том, что на своем канале фейковые сведения о выборах Шектер не распространял, а напротив, разоблачал. Однако алгоритмы YouTube не зарегистрировали никакой разницы. И даже после того как правда вскрылась, потребовалась неделя, чтобы модераторы вернули все на круги своя и блогер снова стал получать доход.

YouTube просто не может адекватно настроить систему модерации и либо пропускает откровенно противоправные видео, либо перегибает палку. Платформа настолько остро реагирует на любые намеки на жестокость, что комментаторы не могут спокойно высказаться. «Я даже не могу написать «RIP Miranda» под видео умершей девушки. YouTube — зло», — делится негодованием один из пользователей.

То же касается подозрений в непристойном поведении, с которым YouTube борется так активно, будто хочет стереть с лица земли весь контент 18+ и знание людей о нем. Пользовательница жаловалась, что совершенно нормальная просьба под роликом о прическах «Можешь снять еще одно видео с волосами?» («Can you do another hair video?») — просьба, которая может прозвучать двусмысленно только если очень захотеть, — воспринимается как пошлость, несмотря на контекст, и удаляется.

Совершенно абсурдным стал случай, когда YouTube начал повально блокировать аккаунты пользователей, обсуждавших на площадке игру Pokémon Go. Дело было в том, что модераторам велели подчистую выкашивать всех, кто используется аббревиатуру «CP» (сокращение от child porn — детское порно). Так игра про покемонов, где «CP» обозначало Combat Points (боевые очки), внезапно стала абсолютной запрещенкой.

Последняя история очень показательна еще и потому, что иллюстрирует одну общую тенденцию: каждый раз, когда YouTube пытается сделать свою модерацию лучше, все становится только хуже. Пример тому — история с резким переходом платформы на почти полное обслуживание искусственным интеллектом. В период пандемии администрация видеохостинга решила опереться на механический костыль и прогадала. ИИ оказался излишне суровым стражем порядка, и плюсы от скорости его реагирования не смогли перекрыть недовольство пользователей. Людей пришлось вернуть к работе.

Сейчас живые модераторы и искусственный интеллект трудятся вместе, но почему-то эффективным их союз не кажется. Как будто компенсации недостатков человека машиной (и наоборот) не произошло. Напротив, модерация YouTube вобрала в себя и человеческие проблемы, и проблемы ИИ. Теперь автор контента или комментатор может столкнуться и с излишне жесткой реакцией ИИ, и с бесконечным ожиданием ответа от модераторов, связаться с которыми не легче, чем с духами на спиритическом сеансе.

Чтобы добиться пересмотра неадекватных решений от модераторов YouTube, нужно именно что бить, причем бить во все колокола. Это лучше всего показала хрестоматийная история блогеров-миллионников Чарли Уайта и Марка Фишбаха. Как-то Уайт выпустил на своем канале реакцию на, вероятнее всего, постановку с комедийными «уличными беспорядками» аниматоров в костюмах мультперсонажей. А канал, на минуточку, в тот момент имел около 6 млн подписчиков. После публикации ролик был удален, а блогер получил предупреждение за публикацию «графического контента с намерением шокировать».

Мужчина подал апелляцию, но ее отклонили. Тогда он выпустил видео, в котором описал свою досаду и упомянул, что другой популярный ютубер, Фишбах ранее публиковал аналогичную реакцию, но санкций не заработал. Ответ на это модераторов был внезапным: Марку Фишбаху тоже сделали предупреждение от платформы. Чтобы разрешить эту ситуацию, понадобился гнев верных фанатов сразу двух известных инфлюенсеров. Только так от представителей видеохостинга удалось добиться пересмотра дела и даже очень редких извинений за произошедшее. Есть ли шансы добиться справедливости у простых смертных, у которых нет тысяч поклонников, готовых заваливать сеть постами с хэштегом #AnswerUsYouTube? Вряд ли.

Хотя в некоторых случаях даже звездный статус не гарантирует предсказуемой модерации со стороны видеохостинга. К примеру, в сентябре YouTube прекратил монетизацию канала британского стендап-комика и актера Рассела Бренда с 6,6 млн подписчиков после того, как знаменитость назвали насильником в документальном фильме. Администрация платформы назвала «серьезные обвинения в адрес автора» (при том, что официальных судебных обвинений ему в тот момент не предъявили) причиной для лишения Бренда оплаты его контента. И все бы ничего, если бы это хоть как-то соотносилось с правилами платформы и не противоречило предшествующим заявлениям, в которых YouTube утверждал, что обращает внимание только на сам контент, а не на то, кто его создает.

И таких примеров можно собрать очень много. YouTube бьет своих пользователей жесткой палкой, при этом не объясняя, за что. А если объяснения и звучат, они оказываются больше похожими на издевку. Модераторы видеохостинга вместо того, чтобы быть защитниками онлайн-пространства, играют роль сумасбродных медиаполицейских, которые стреляют, спуская всю обойму, прежде чем прокричать: «Руки вверх!».

Автор: член РОЦИТ, член Общественного Совета при МВД России и эксперт по борьбе с экстремизмом Алексей Трифонов