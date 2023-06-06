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Информационная независимость: как РФ отстаивает свой цифровой суверенитет

Российские аналоги успешно заменяют ушедшие западные ИТ-сервисы

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Depositphotos
Для любого государства важно сохранять и укреплять свой суверенитет. А в информационную эпоху особенно актуально отстаивать свою цифровую независимость, чем Россия сейчас активно занимается. И получается это у нашей страны, несмотря на определенные внешние сложности, весьма успешно.

Укреплять цифровой суверенитет наша страна начала не сегодня. Например, поисковые системы («Яндекс» и Rambler) у нас появились раньше, чем Google. Также в 90-х начали свою деятельность такие известные отечественные ИТ-компании, как, например, «Лаборатория Касперского», Dr.Web, «1С». Со временем у нас появились свои социальные сети, мессенджеры, видеохостинги и другие ИТ-продукты.

Все отечественные ИТ-решения развивались параллельно с западными технологиями. Конечно, некоторые иностранные системы были более популярны у нас, чем свое родное. Но наши разработчики не отчаивались и продолжали развивать свои ИТ-продукты.

В итоге их энтузиазм создал для России, если можно так выразиться, некую подушку безопасности в сфере ИТ, которая помогла в переломный период – когда из нашей страны по политическим причинам стали уходить зарубежные ИТ-компании. Благодаря этой подушке их уход стал не столь критичен для страны, как казалось на первый взгляд. Глава Минцифры Максут Шадаев в прошлом году заявил, что Россия достигла цифрового суверенитета именно потому, что иностранные компании ушли с отечественного рынка.

Это действительно так. С их уходом у нас появилась колоссальная возможность укрепить цифровой суверенитет нашей страны: продолжать активно развивать уже имеющиеся ИТ-продукты, разрабатывать новые, чтобы ими занимать освободившиеся ниши.

Например, после блокировки у нас в стране Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) появился его аналог - «Россграм». Вот еще пару примеров импортозамещения. После начала специальной военной операции (СВО) на Украине американская корпорация F5, владеющая популярным в мире веб-сервером Nginx, покинула РФ. Nginx имеет российские корни, и чуть позже часть разработчиков этого ИТ-продукта вернулась в Россию, чтобы запустить его аналог – Angie. Второй пример: в апреле этого года Роскомнадзор сообщил, что начал работу сервис «Мониторинг сбоев», созданный Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП). Этот сервис – аналог зарубежного Downdetector, который перестал анализировать доступность российских интернет-ресурсов и телеком-услуг после начала СВО.

Помимо освоения новых рыночных ниш, наши разработчики продолжают развивать те ИТ-направления, в которых наша страна уже сильна. Например, сфера кибербезопасности. Так, в прошлом году стало известно, что Центр компетенций Национальной технологической инициативы на базе Национального исследовательского университета «МЭИ» разработал систему для обеспечения информационной безопасности энергетических объектов РФ. И это только один из многочисленных проектов, которые наши вузы реализуют в сфере кибербезопасности.

Конечно, важную роль в укреплении цифрового суверенитета страны играет законодательное регулирование. Стоит вспомнить закон о «приземлении» иностранных ИТ-гигантов, который вступил в силу в начале прошлого года. Он обязывает иностранные компании создать в России свое представительство, чтобы взаимодействовать с российскими регуляторами. Кроме того, с 1 марта этого года вступили в силу изменения в закон «О персональных данных», которые связаны с ограничениями при передаче персданных за рубеж, их утечкой и уничтожением.

В укреплении цифрового суверенитета также важны инициативы государства, которые касаются поддержки ИТ-отрасли: освобождение от уплаты налога на прибыль, льготная ипотека для ИТ-специалистов и другое.

Кроме того, в начале июня российские ИТ-компании обязались не повышать цены на свои продукты, чтобы госкорпорации и госорганы смогли без лишних расходов перейти с иностранного на отечественное ПО. Также в нашей стране планируется разработать Цифровой кодекс. Все эти инициативы, несомненно, положительно скажутся на цифровой независимости России.

В целом в нашей стране активно укрепляют ее цифровой суверенитет. Уже многое сделано для этого. И, конечно, мы не станем останавливаться на достигнутом, поскольку от цифрового суверенитета зависит национальная безопасность нашей страны и защита прав граждан от рисков со стороны западных ИТ-гигантов.

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