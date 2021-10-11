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Экономист назвал причины приостановки ввоза ряда продуктов из Китая в Россию

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Depositphotos

Несмотря на то, что подавляющее большинство товаров на российском рынке и так поставляются из Китая, временный запрет на ввоз может быть попыткой поддержки отечественного производителя. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

«Очень странно, что лапша, чипсы и прочая продукция поставляется в Россию из Китая. Это настолько примитивные продукты, что мы могли бы их производить сами, не используя то, что у нас запрещено или считается вредным. В случае с этим запретом, мы имеем дело с сырьем из США, которое используется в китайском производстве», — считает эксперт.

По его словам, ряд китайских производств, к сожалению, использует и запрещенные химические вещества в своей продукции. То есть изготавливается то, что трудно признать полезным для человеческого здоровья, сказал он.

«Развитие российской промышленности, производства ряда товаров вообще невозможно без замещения китайской продукции, коей у нас на рынке подавляющее большинство. Однако замещение должно производиться на более качественную продукцию», — заключил экономист.

Ранее сообщалось, что некоторые китайские продукты, среди которых кукурузная лапша, чипсы и шоколадные яйца, временно не допущены к ввозу в Россию. Их импорт приостановлен из-за выявления в них запрещенных компонентов.

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