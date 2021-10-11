Минстрой оценил, когда закончится рост цен на недвижимость

Цены на жилье стабилизируются не раньше, чем через полгода. Об этом в беседе с газетой «Известия» рассказал глава Минстроя Ирек Файзуллин.

По его словам, власти рассчитывают, что во второй половине 2022 года на рынке недвижимости наступит стабилизация.

По информации международной консалтинговой компании Knight Frank, Россия входит в топ-10 стран по росту цен на жилье во втором квартале 2021 года. По мнению экспертов, этот скачок связан с превышением спроса над предложением. Интерес со стороны покупателей возрос благодаря кредитным условиям и расширению программы материнского капитала.

Ранее эксперты рассказали, что темпы роста цен на рынке вторичного жилья в России за сентябрь снизились. Так, средняя стоимость квартир в старом жилом фонде в 16 крупных городах России в сентябре составила 91,9 тыс. рублей за квадратный метр, что на 0,9% больше, чем в августе.