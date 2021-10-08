В Британии рассказали о нехватке продуктов и топлива

На сегодняшний день британцам не хватает продуктов и топлива. Так, почти четверть британцев не могут купить продукты и около 15% столкнулись со сложностями при попытке приобрести топливо. Об этом сообщает Национальная статистическая служба Великобритании.

Кроме того, более половины британцев рассказали о том, что меняют свои прежние привычки в сторону уменьшения потребления. Также многие стали экономить из-за отсутствия многих товаров на полках магазинов, отмечается в сообщении.

Известно, что 17% граждан не могут купить необходимые продукты питания, которые нужны им каждый день. Около 23% заявили о том, что получить рецептурные препараты практически невозможно, потому что они постоянно отсутствуют в аптеках.

Ранее сообщалось, что массовый отток мигрантов из Великобритании после Brexit может изменить экономическую политику страны. Учитывая, что до этого почти 25 лет экономика поддерживалось при помощи дешевой рабочей силы из менее обеспеченных европейских стран, британские власти будут двигаться в сторону освобождения от зависимости от мигрантов.