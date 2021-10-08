Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Боярский выступил против возможного ухода Азмуна из «Зенита» 19:26
Голикова: хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 получили 47,8 млн россиян 19:21
Немецкие физики на две секунды создали самое холодное место во Вселенной 19:18
Число погибших в результате массового отравления алкоголем в Оренбуржье возросло... 19:17
Италия может признать «Спутник V» 19:15
Ученые выяснили, что птицы запоминают цветы, где живут опасные гусеницы 19:15
Amazon может перенести штаб-квартиру из-за проблем с налогами 19:14
Оглашен срок дисквалификации арбитра Казарцева, работавшего на матче ЦСКА —... 19:11
Арестованный по делу о мошенничестве топ-менеджер ГК «ПИК» Лефель не... 19:10
В Турции рассказали «секрет» покупки С-400 19:07

В Британии рассказали о нехватке продуктов и топлива

close
100%
CactusFrankS/twitter.com

На сегодняшний день британцам не хватает продуктов и топлива. Так, почти четверть британцев не могут купить продукты и около 15% столкнулись со сложностями при попытке приобрести топливо. Об этом сообщает Национальная статистическая служба Великобритании.

Кроме того, более половины британцев рассказали о том, что меняют свои прежние привычки в сторону уменьшения потребления. Также многие стали экономить из-за отсутствия многих товаров на полках магазинов, отмечается в сообщении.

Известно, что 17% граждан не могут купить необходимые продукты питания, которые нужны им каждый день. Около 23% заявили о том, что получить рецептурные препараты практически невозможно, потому что они постоянно отсутствуют в аптеках.

Ранее сообщалось, что массовый отток мигрантов из Великобритании после Brexit может изменить экономическую политику страны. Учитывая, что до этого почти 25 лет экономика поддерживалось при помощи дешевой рабочей силы из менее обеспеченных европейских стран, британские власти будут двигаться в сторону освобождения от зависимости от мигрантов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«У меня вся редакция нобелевских лауреатов»: за что журналисты получили Премию мира
Нобелевский лауреат мира Дмитрий Муратов рассказал, кому он посвящает награду
«Нельзя аплодировать случившемуся с американской подлодкой»
Причины ЧП с подлодкой ВМС США станут известны после осмотра в доке
2 млн, медаль и экскурсия: как наградят бармена, заступившегося за девушку в метро
Песков назвал подонками избивших мужчину в метро уроженцев Дагестана
Вице-премьер Чечни заявил, что Муратов получил Нобелевскую премию за «заслуги по развалу России»
Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов девять журналистов и три организации
Лукашенко готов бесплатно рекламировать продукты под брендом «Ябатька»
C 2012 года автомобили в России подорожали в два раза
Новости и материалы
Боярский выступил против возможного ухода Азмуна из «Зенита»
Голикова: хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 получили 47,8 млн россиян
Немецкие физики на две секунды создали самое холодное место во Вселенной
Число погибших в результате массового отравления алкоголем в Оренбуржье возросло до 21
Италия может признать «Спутник V»
Ученые выяснили, что птицы запоминают цветы, где живут опасные гусеницы
Amazon может перенести штаб-квартиру из-за проблем с налогами
Оглашен срок дисквалификации арбитра Казарцева, работавшего на матче ЦСКА — «Краснодар»
Арестованный по делу о мошенничестве топ-менеджер ГК «ПИК» Лефель не признал вину
В Турции рассказали «секрет» покупки С-400
Дочь Аршавина и Барановской приняла участие в «Новых танцах» на ТНТ
Адвокат Калинов рассказал, как не попасть под статью, желая защитить прохожего от хулиганов
В Великобритании предупредили о дефиците туалетной бумаги «из-за манипуляций России»
Отец экс-игрока ЦСКА Влашича раскритиковал Гончаренко и Алексея Березуцкого
Ученые рассказали о связи железа c риском сердечно-сосудистых заболеваний
В Крыму 50% сотрудников госучреждений и пожилых работников переведут на удаленку
Трамп осудил решение предоставить убежище «больным СПИДом беженцам из Гаити»
Колосков: у сборной России нет запаса прочности
Все новости
100 млн ущерба. В чем подозревают бывшего топ-менеджера ГК «ПИК»
Задержан бывший вице-премьер ГК «ПИК» Александр Лефель
«Я вообще ничего не сделал. Я невиновен»
В Германии судят 100-летнего охранника концлагеря, обвиняемого в убийстве 3518 человек
Мурашко отметил ухудшение ситуации с коронавирусом в России
Глава Минздрава назвал опасный побочный эффект лечения от COVID-19
Из князи в грязи: Марк Цукерберг снова в центре внимания
Как основатели техногигантов попадали на обложки журнала Time
«Игра в кальмара». В чем феномен главного сериала 2021 года
О чем сериал «Игра в кальмара», будет ли продолжение, лучшие мемы
Отличница из МГУ. Сможет ли Омарова перестроить банковскую систему США
Эксперт объяснил, почему банки не дадут Байдену назначить Омарову главой OCC
«Артист больших и малых академических театров»: Леониду Куравлеву — 85
«Украина хочет раздавить Донбасс, как Турция курдов»
Зачем Анкара будет учить украинцев «боевым действиям в условиях города»
Где документы: Россия и ЕС поспорили о «Спутнике V»
Минздрав опроверг заявление посла ЕС о документах для признания COVID-сертификатов
iPhone 14 лишится «челки». Но за это придется доплатить
В новом iPhone откажутся от нелюбимой пользователями детали
Плейлист недели: Бузова, Zivert, Cream Soda и Адель
Бузова спела о бывших в новом альбоме «Вот она я»
«Не бейте по голове». Как защититься от хулиганов и не попасть в тюрьму
Юристы рассказали, чем грозит заступничество за девушек на примере случая в метро Москвы
«Минус один враг»: как в Раде объясняют смерть депутата Полякова
Названа причина смерти депутата Рады Полякова
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях