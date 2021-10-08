В Польше рассказали об «ударе по Москве», который обогатит россиян

Возможная реализация планов председателя правящей партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского проложить канал через Балтийскую косу позволит ему совершить «удар по Москве». Однако это приведет только к обогащению российских бизнесменов, пишет Gazeta Wyborcza.

Как отмечает газета, единственный выход из Калининградского пролива находится под суверенитетом РФ, и для Качиньского создание канала в обход Балтийского пролива будет «символом окончательного преодоления зависимости от Москвы».

«Согласно патетичным тезисам партийной пропаганды, канал на Балтийской косе станет нанесенным по России ударом. Реальность, однако, выглядит совершенно иначе. На канале сколотят состояние россияне», — говорится в статье.

Издание указало, что 90% товарооборота порта в Эльблонге, ради которого в первую очередь и возводится канал, приходится на Калининградскую область.

В материале также сказано, что в настоящее время предприниматели из России транспортируют через польский порт различные товары и сырье, а строительство данного объекта позволит им увеличить грузооборот и прибыль.

Ранее польский журналист Ежи Любах рассказал о главном «страхе» Москвы.