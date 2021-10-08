Защита зампреда «Новатэка» потребовала закрыть его дело

Защита зампредседателя правления компании «Новатэк» Марка Энтони Джитвэя потребовала закрыть его дело в связи с истечением срока давности по обвинениям. Соответствующее ходатайство адвокатов опубликовано в базе окружного суда США по Среднему округу штата Флорида.

В документе сказано, что обвинения, предъявленные прокурорами в данном деле, должны быть отклонены, так как не были поданы вовремя - утверждают адвокаты.

Согласно заявлению защиты, недопустимо распространять исключения об истечении срока давности, как предлагает сделать прокуратура, на эпизоды 2006, 2007 и 2008 года.

Суд пока не вынес решение по ходатайству.

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