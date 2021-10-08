«Яндекс.Еда» ввела сервисный сбор для пользователей

Пользователям «Яндекс.Еды» придется платить сервисный сбор, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

В фирме заявили, что нововведение «позволяет поддерживать качество услуги в условиях быстрого роста заказов и кратного увеличения нагрузки на инфраструктуру и все службы сервиса, а также инвестировать в развитие продукта для партнеров, не допуская ухудшения условий нашего сотрудничества».

Как рассказали в пресс-службе, размер сервисного сбора будет устанавливаться алгоритмом с учетом ряда параметров и может различаться от региона к региону.

По данным «Яндекс.Еды», в Москве сбор в настоящее время составляет 29 рублей с заказа.

Как отметили в компании, такой сбор является общемировой практикой для сервисов, оказывающих услуги.

Весной сервисный сбор для пользователей ввела компания Delivery Club.

В мае текущего года компания Delivery Club также ввела cервисный сбор.