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Путин указал на проблемы газотранспортной системы Украины

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

В газотранспортной системе Украины в любой момент может «что-то лопнуть», так как она давно не ремонтировалась, и «Газпрому» выгоднее работать на трубопроводных системах. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития энергетики, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».

«Можно было бы увеличить доставки и по ГТС Украины, только для Газпрома это в убыток. По новым трубопроводным системам Газпром экономит 3 млрд долларов в год, имея больший объем прокачки», — пояснил Путин.

Он подчеркнул, что через ГТС Украины невозможно увеличить объем прокачки, потому что она не ремонтировалась в течение десятилетий, и «там в любой момент может что-то лопнуть, произойти и наступят вообще неблагоприятные последствия для всех».

«Поэтому давайте продумаем возможное увеличение предложения на рынке, только сделать это нужно аккуратно. Посчитайте с Газпромом, поговорите», — сказал президент, отмечая, что России не нужен «такой ажиотаж» на рынке.

В ходе совещания президент также призвал не ставить никого в трудное положение по вопросу транзита газа, включая Украину, несмотря на сложности в отношениях.

С 1 октября «Газпром» начал поставлять газ в Венгрию через газопровод «Балканский поток» (продолжение «Турецкого потока») и трубопроводы Юго-Восточной Европы в обход Украины.

Новый контракт на поставку газа между Россией и Венгрией сроком действия до конца 2036 года был заключен 27 сентября. В соглашении есть возможность пересмотра условий через 10 лет.

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