«Европа дошла до истерии»: в ОПЕК назвали причину роста цен на газ

Генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Баркиндо рассказал, что рост цен на газ произошел из-за неудачной климатической политики Европы. То есть в отказе от ископаемого топлива в энергетической промышленности европейский регион дошел до «истерии», сообщает Bloomberg.

«Климатическая политика Европы была неудачной, так как ради энергетического перехода в регионе сокращались необходимые инвестиции в нефтегазовую промышленность, даже в развивающихся странах. Для энергетического перехода предпринимаются неверные шаги и это уже дает о себе знать», — заявил глава ОПЕК.

По его словам, страны-производители нефти не виноваты в текущем кризисе, который наблюдается на рынке. Кроме того, ОПЕК всеми силами старается сохранить прежние темпы увеличения добычи нефти, чтобы достигнуть равновесия на рынке топлива.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что частью предложений по преодолению энергетического кризиса будет создание совместных европейских запасов газа. Так, европейским странам следует брать пример с Норвегии, которая наращивает свои поставки.