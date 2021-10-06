В Еврокомиссии рассказали, когда перестанут расти цены на газ

Цены на газ в Европе будут высокими, вплоть до весны 2022 года. При этом Еврокомиссия собирается разработать механизм регулирования газового рынка, чтобы в будущем не допускать всплесков цены. Об этом на пленарной сессии заседания Европарламента рассказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

«Рыночные ожидания показывают, что цены на газ останутся высокими в течение зимы и должны постепенно снижаться с весны следующего года на основе нынешнего прогноза спроса», — отметила Симсон.

По словам еврокомиссара, Европа в будущем должна быть готова к таким скачкам цен, которые делают экономику многих стран уязвимой. Из-за нынешней ситуации пострадало благосостояние многих людей, так как значительно увеличился рост инфляции.

В этой связи Симсон считает, что необходимо создать «ликвидные рынки газа». Вместе с этим вопросом должно происходить развитие возобновляемых источников энергии.

«Поэтому до конца 2021 года я представлю реформу газового рынка, в контексте которой будут пересмотрены вопросы, связанные с хранилищами и безопасностью снабжения», — сообщила она.

Ранее директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов рассказал, что ситуация с ценами на газ неадекватна и не имеет ничего общего с реальностью. При этом рост стоимости топлива может прекратиться лишь только в том случае, если в этом году будет аномально теплая зима.