Власти Марокко создали проблемы российским туристам

В возможных последствиях односторонней приостановки перевозчиками Марокко прямого авиасообщения с Россией попытались разобраться авторы портала TourDom.ru. По их мнению, это может привести к сложностям с вывозом туристов, соответственно создаст им дополнительные трудности.

Портал со ссылкой на собственных экспертов сообщает, что сейчас на отдыхе в Марокко может находиться до одной тысячи российских граждан. Они прибыли туда самолетами «Аэрофлота», S7 и Royal Air Maroc. Только эти три перевозчика выполняли прямые рейсы из Москвы до 5 октября.

Теперь они приостановлены. Нужно решать вопрос с возвратом россиян. Для туристов есть два варианта, или их туроператоры договорятся о вывозных рейсах, или же их посадят на рейсы со стыковками.

Приостановка рейсов, как сообщается, вызвана ухудшением эпидемиологической обстановки. Авторы портала напомнили, что именно власти Марокко были инициаторами возобновления авиасообщения с Россией. В мае 2021 года просили оперштаб при Правительстве РФ ускорить принятие решения, а теперь не поспособствовали отправке вывозных рейсов россиян до закрытия прямого авиасообщения.