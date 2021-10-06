Суд признал банкротство рыбопромышленной компании, которую хотела купить Собчак

Арбитражный суд Сахалинской области согласился с заявлением сингапурского оптового рыбного трейдера Osprey Networks о признании несостоятельной рыбодобывающей компании «Монерон». Об этом пишет ТАСС.

Компания является одной из крупнейших в этой отрасли на Дальнем Востоке.

Зарубежная компания требовала с «Монерона» $26 млн. Они были предоставлены в качестве аванса по контрактам по поставкам краба. Но «Монерон» не выполнил эти договоренности в полном объеме.

Суд также включил более 1,9 млрд рублей в реестр требований кредита в качестве долга перед заявителем. Временным управляющим назначен Александр Ангелов, он является членом ассоциации «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих». Его работа оплачивается в размере 30 тыс. рублей в месяц за счет должника.

Ранее крупную долю в «Монероне» хотела приобрести телеведущая Ксения Собчак, но сделка сорвалась.