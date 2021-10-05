Гейтс впервые за 30 лет не вошел в первую тройку списка Forbes

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс впервые с начала последнего десятилетия прошлого века не вошел в первую тройку самых богатых американцев по оценке журнала Forbes.

Лидером рейтинга стал основатель Аmazon Джефф Безос, владеющий $201 млрд. Второе месте занял глава Tesla и SpaceX Илон Маск, состояние которого оценивается в $190,5 млрд, третье — основатель Facebook Марк Цукерберг с $134,5 млрд. Цукерберг обогнал Гейтса всего на $500 млн, бывший глава Microsoft и действующий руководитель крупнейшего благотворительного фонда оказался на четвертой строчке.

По подсчетам журнала, 400 богатейших граждан США владеют $1,8 трлн — на $500 млрд больше, чем в прошлом году. Суммарное состояние первой восьмерки богачей превышает $100 млрд.

Кроме того, вырос порог, преодолев который можно попасть в список самых богатых американцев, — с $26 млрд до $36 млрд.

Ранее сообщалось, что Цукерберг потерял почти $7 млрд из-за сбоя сервисов Facebook.

Масштабный сбой в работе сервисов Facebook, в том числе Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger, произошел вечером в понедельник, 4 октября, — соцсети и мессенджер не работали около 6 часов.