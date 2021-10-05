Российские аэропорты вошли в топ-5 европейских хабов по темпам восстановления

Потери российских аэропортов в пассажиропотоке во время пандемии оказались более значительны, чем у российских авиакомпаний, заявил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. Это произошло, так как в их статистике учитываются также объемы обслуживаемых ими пассажиров иностранных авиакомпаний. При этом итоговый эффект влияния на отрасль оказался менее негативным за счет большей маржинальности бизнеса.

«В допандемийный период (конец 2019 г. — первый кв. 2020 г.) большая часть крупнейших игроков аэропортовой отрасли привлекали долгосрочные инвестиционные кредиты на развитие аэродромной инфраструктуры. В 2020 году потребовалась частичная реструктуризация платежей по этим кредитам, в 2021 году такой потребности уже не было. По нашим оценкам, аэропорты получили около 11 млрд руб. в качестве субсидий от государства, а также около 5 млрд руб. — по программам кредитов с господдержкой. По мере открытия международного сообщения отрасль аэропортов будет, так же как и авиакомпании, активно восстанавливаться. Сегодня основной риск для всего рынка авиации — это введение новых ограничений на передвижения населения из-за COVID-19», — отметил он.

Пассажирооборот, измеряемый в количестве пассажиров, перевезенных на определенные расстояния, в России за восемь месяцев 2021 года вырос на 64% к аналогичному периоду прошлого года и сократился на 10% по отношению к допандемийному 2019 году, составив 133,6 млн человек.

Однако темпы восстановления пассажиропотока Московского авиационного узла (МАУ) ниже темпов авиакомпаний, поскольку он приходился на международные перевозки и на транзит внутренних пассажиров за рубеж.

Так, в пиковый сезон — июнь, — когда объем перевозок является самым максимальным в году, в первой пятерке европейских аэропортов с самым высоким пассажиропотоком оказалось три российских.

По данным The Anker Report European Airport Traffic Statistics, первое место занял аэропорт Шереметьево (2,9 млн пассажиров в июне 2021 г.), третье — Домодедово (2,4 млн), пятое — Пулково (1,9 млн).

Аэропорты курортов превысили пассажиропоток доковидного 2019 г., что связано с переориентацией пассажиров с международного на внутренний туризм. За восемь месяцев 2021 года Анапа и Калининград увеличили пассажиропоток к уровню 2019 г. на 83% и 65% соответственно — до 2,2 и 2,6 млн чел, Сочи — на 65%, до 7,8 млн.

Несколько региональных аэропортов в 2021 году также существенно нарастили число пассажиров. За восемь месяцев 2021 года пассажиропоток Горно-Алтайска вырос в 3,5 раза, до 229,3 тыс. чел., Ульяновска — на 59%, до 355 тыс., Кирова — на 39%, до 220,8 тыс.