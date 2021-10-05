Путин рассказал о лидерстве России в сфере «зеленой» энергетики

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ лидирует в области «зеленой» энергетики. Об этом он сообщил на совещании с правительством, трансляция которого ведется на канале RT на YouTube.

«Доля энергии от АЭС, гидроэлектростанций, ветряных и солнечных электростанций превышает у нас 37%», — сообщил он.

По словам президента, этим преимуществом необходимо пользоваться, а также развивать проекты в атомной энергетике.

Ранее сообщалось, что 74% россиян поддерживают развитие атомной энергетики.

Самый высокий уровень поддержки атомной энергетики зафиксировали в Санкт-Петербурге, где 81% опрошенных высказались «за». В Центральном и Сибирском федеральных округах 75% считают, что энергетику надо развивать или сохранить на текущем уровне, а в Москве уровень поддержки составил 71-74%.

До этого в «Газпроме» заявили, что Россия может стать лидером по производству водорода.