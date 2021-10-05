Великобританию могут взять в энергетические «заложники» из-за рыбы

Европейский союз может превратить поставки энергии в Великобританию в своеобразный рычаг давления на страну. Согласно замыслу, это должно вынудить правительство Бориса Джонсона предоставить Франции доступ к британским рыболовным водам, сообщил госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон, слова которого приводит Bloomberg.

«ЕС предложил усилить давление на Соединенное Королевство. Британия зависит от двух массивных кабелей, по которым через Ла-Манш транспортируется электроэнергия с французских атомных электростанций. Перебои в поставках станут угрозой для британской системы энергоснабжения, которая уже испытывает трудности из-за стремительного роста цен на энергоносители», — отметил французский политик.

По словам Бона, Великобритания сильно зависит от Франции в плане поставок энергии, поэтому постоянно ругать Европу и жить при этом спокойно «у англичан не получится». Понимая, что ситуация складывается не в пользу Лондона, британские власти пытаются демонстрировать свое превосходство, причем достаточно агрессивно, отметил он.

Ранее сообщалось, что Британия направила два патрульных корабля к острову Джерси в Ла-Манше после того, как Франция пригрозила отключить подачу энергии. Париж недоволен изменением условий рыболовства в регионе после Brexit — власти острова значительно сократили число разрешений на промысел в одностороннем порядке.