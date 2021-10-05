Россиянам рассказали о возможности оформить пенсию через работодателя

Работодатель может обратиться в Пенсионный фонд за установлением страховой пенсии застрахованным лицам, состоящим в трудовых отношениях с ним. Для этого необходимо письменное согласие работника. Об этом сообщили в отделении ПФР по Москве и Московской области.

Если между работодателем и территориальным органом ПФР есть соглашение об обмене электронными документами, то все необходимые документы работника для оформления пенсии отправляются кадровыми службами в электронном виде. Это существенно экономит личное время людей и уменьшает срок назначения пенсий, отмечается в сообщении ведомства.

Так, благодаря заключенным соглашениям многие компании Москвы и Подмосковья могут отправлять в ПФР сведения о сотрудниках за два года до наступления пенсионного возраста. Это необходимо для проведения заблаговременной работы. При этом все личные данные могут передаваться лишь только с письменного согласия работника.

Если же у работника не хватает каких-либо сведений, имеющихся в выписке из индивидуального лицевого счета, то работодатель может представить в территориальный орган Пенсионного фонда необходимые документы: трудовую книжку, свидетельство о рождении детей, военный билет и другие.

Кроме того, если человек закончит трудовую деятельность до достижения пенсионного возраста, то выплаты будут определены не позднее 10 рабочих дней со дня подачи заявления о назначении пенсии.

Ранее в отделении ПФР по Кабардино-Балкарии рассказали, что россияне, не имеющие возможности устроиться на работу в предпенсионном возрасте, могут выйти на заслуженный отдых на два года раньше.