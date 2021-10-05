Названо количество россиян, недовольных условиями жилья

Более 25% российских семей оказались недовольны своими текущими условиями проживания. Большинство недовольных пожаловались на плохое состояние квартир, тесноту и тяжесть проживания с родственниками. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на данные исследования аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Так, проблема тесноты и плохого состояния жилья наблюдается у 11,1 млн домохозяйств, почти 1,5 млн отмечают тяжесть проживания вместе с родственниками.

По данным агентства, лидером среди российских регионов по доле недовольных жилищными условиями стала Северная Осетия. Более 49% опрошенных сообщили о проблемах. На втором месте оказалась Карачаево-Черкессия. В этом регионе недовольство выразили 44,9% семей. Замыкает тройку Амурская область с показателем в 43,8%.

При этом наименьшее количество жалующихся жилищными условиями оказалось в Ингушетии. Среди недовольных в этом регионе оказалось 7,9% семей. Далее идет Калмыкия с показателем 12,8% и Калужская область с 14,1% недовольных семей, сообщается в результатах исследования.

Также среди недовольных своими жилищными условиями около половины семей не собираются их улучшать. Однако 54% домохозяйств настроены оптимистично и хотят изменить условия проживания.

Ранее сообщалось, что почти треть (30,2%) ипотечных заемщиков брала кредит, чтобы защитить от обесценивания накопления. Около 28,3% опрошенных оформили ипотечный кредит для улучшения жилищных условий (больше квадратных метров/комнат).