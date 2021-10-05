Стоимость фьючерсов на газ на европейском рынке обновила рекорд

Цена фьючерса на газ в Европе выросла более чем на 10% от расчетной цены понедельника, 4 октября, достигнув нового рекордного значения. В результате цена превысила 1 300$ за тыс. куб., следует из данных торгов на ICE Futures.

Стоимость ноябрьских фьючерсов по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в 11.40 мск составила рекордные 1 303 доллара за тысячу кубометров. Рост по сравнению с предыдущим днем составил 12%.

Динамику фьючерсов рассчитывают на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня.

4 октября торги закрылись на уровне 1 156,3 доллара за тысячу кубометров, а расчетная цена приблизилась к 1 160 долларам.

Ранее сообщалось, что акции «Газпрома» установили новый исторический максимум стоимости. К 10.05 мск акции «Газпрома» увеличились в стоимости на 1,41%, достигнув 381,35 рубля.

Также в Германии заявили, что Россия не виновата в высоких ценах на газ в Европе.