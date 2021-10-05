Акции «Газпрома» установили новый исторический максимум стоимости

Акции российской компании «Газпром» установили новый исторический максимум стоимости после того, как цена на газ в Европе вновь побила исторический рекорд и превысила $1200 на ноябрьский фьючерс. Об этом сообщает РИА «Новости».

К 10.05 мск акции «Газпрома» увеличились в стоимости на 1,41%, достигнув 381,35 рубля. На открытии торгов акции выросли в цене до 382,85 рубля – нового исторического максимума. При этом индекс Мосбиржи растет на 0,61%.

Ранее стало известно, что цена на газ в Европе вновь побила исторический рекорд и превысила $1200 на ноябрьский фьючерс.

До этого цена на газ в Европе резко снизилась после новостей о том, что Датское энергетическое агентство одобрило начало тестирования первой нитки газопровода «Северный поток — 2».

Ноябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах снизился всего за час почти на $70 и опустился до $1124 за тыс. куб. м. По состоянию на 18.20 мск в понедельник, 4 октября, стоимость фьючерса на бирже составляла $1160 за тыс. куб. м.