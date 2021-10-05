«Нафтогаз Украины» раскрыл «план спасения» страны зимой

«Нафтогаз Украины», на фоне значительного роста цены на газ, получит от оператора газотранспортной системы Украины $1,8 млрд на закупку недостающего объема топлива, сообщает издание «Экономическая правда».

Украина испытывает значительный дефицит объемов газа, необходимого для проведения отопительного сезона — не хватает 4 млрд кубометров, на данный момент в резервуарах есть только 15 млрд кубометров из 19 необходимых.

Тем не менее, нынешние цены на газ указывают на необходимость потратить на закупку недостающего объема не менее $4,5 млрд.

«Но даже если котировки сократятся кратно, на недостающие четыре миллиарда кубометров «Нафтогазу» нужны будут десятки миллиардов гривен», — указывает издание.

Кроме $1,8 млрд, «Нафтогаз Украины» также получит 51 млрд гривен от «Оператора ГТС» в качестве компенсации за потерю контроля над газотранспортной системой в 2020 году.

Ранее в Госдуме назвали способ решить газовую проблему Украины.