Первую нитку «Северного потока — 2» начали заполнять газом

Оператор проекта «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG заявил, что первую нитку газопровода начали заполнять газом, передает пресс-служба компании.

В сообщении говорится, что эта нитка будет постепенно наполняться голубым топливом, «чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования».

При этом на второй нитке продолжаются пусконаладочные работы.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о скором запуске «Северного потока — 2». В свою очередь, оператор проекта трубопровода Nord Stream 2 AG сообщил о том, что была сварена последняя труба газопровода.