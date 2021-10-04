«Ъ» выяснил, где Эрдоган хочет построить новые АЭС с помощью России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому лидеру Владимиру Путину подумать над строительством еще двух атомных станций помимо уже строящейся «Росатомом» АЭС «Аккую». Об этом пишет «Ъ».

По данным издания речи идет об атомных станциях в Синопе и Игнеаде. Они расположены на берегу Черного моря.

В «Росатоме» изданию прокомментировали возможное строительство. «Мы всегда открыты к обсуждению возможностей, расширяющих наше сотрудничество с турецкими партнерами», — указали в госкорпорации.

В «Росатомоме» отметили, что смогут использовать наработки проекта АЭС «Аккую».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал переговоры российского и турецкого лидеров относительно строительства еще двух атомных электростанций в Турции.