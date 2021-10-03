Россиянам рассказали, как накопить финансовый резерв к пенсии

Основатель и СЕО финтех-компании «Деньги вперед» Павел Гужиков назвал несколько инструментов, которые помогут накопить деньги к пенсии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Самым популярным и наименее рискованным способом накопить финансовый резерв к пенсии является вклад. Однако доход от этого инструмента значительно ниже, чем от других способов. Также к инструментам с низким уровнем риска можно отнести и облигации. В случае накопления денег к пенсии оптимально покупать ценные бумаги на долгий срок.

Более высокую доходность могут принести акции, при этом стоит не забывать о рисках: компания может оказаться не прибыльной, а акции упасть в цене. В качестве альтернативы торговле на бирже можно выбрать обезличенный металлический счет (ОМС), в таком случае доход будет зависеть от котировок на металлы.

Еще один вариант — накопительное страхование жизни (НСЖ).

«Это своего рода копилка, которую требуется регулярно пополнять в течение нескольких лет, и все это время жизнь и здоровье владельца полиса застрахованы. Деньги благодаря НСЖ можно получить, если закончился срок полиса или же произошел страховой случай», — объяснил Гужиков.

Если с владельцем накопительного страхования жизни все хорошо, то страховщик возвращает все внесенные деньги и, как правило, прибавляет небольшой доход в размере 1–3% годовых, добавил специалист.

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