Экономист рассказала о повышении детских выплат в 2022 году

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, что с февраля 2022 года минимальный размер пособия по уходу за ребенком вырастет до 7 387 рублей, а выплаты на первого ребенка составят 503 237 рублей. Об этом она рассказала агентству «Прайм».

Финогенова рассказала, что пособия зависят от величины МРОТ, который в 2022 году увеличится до 13 617 рублей.

«В 2022 году коэффициент индексации социальных выплат и пособий составит 4,3%. Это прогнозный показатель», — сказала эксперт.

По ее словам, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, которое выплачивается ежемесячно поднимется с 7 082 рублей до 7 387 рублей в месяц. Также в 2022 году увеличат материнский капитал. Выплаты на первого ребенка могут составить 503 237 рублей, а на второго — 665 009 рублей.

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