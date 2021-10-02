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На Украине предупредили, что страну ждет банкротство и превращение в сырьевую колонию

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Gleb Garanich/Reuters

Председатель Федерации работодателей Украины (ФРУ) Дмитрий Олейник спрогнозировал, что в стране произойдет серьезный экономический кризис с резким ростом цен, безработицей и волной банкротств из-за рекордных цен на газ. Об этом он написал в своем Facebook.

Он указал, что Киев приобретает сырье по биржевым ценам, из-за чего украинская сторона платит за топливо в 3,5 раза больше, чем другие страны.

«Расспрашивал друзей в ЕС. <...> Выяснил, что цена на октябрьский газ в разных странах колебалась от 300 до 700 евро. А на Украине — 1100 евро», — заявил предприниматель.

По его словам, по биржевым ценам топливо покупают либо новые потребители, либо те, кто решил часть поставок обеспечить по рыночной стоимости.

Олейник также уверен, что на Украине подорожают все товары, так как цены на энергоносители заложены в себестоимость каждого продукта. В результате заводы и фабрики «потихоньку остановятся», считает он.

«А люди останутся без работы — это уже очень серьезно. Доходы бюджета «лягут», расходы взлетят. <...> Вопрос банкротств — вопрос времени», — продолжил глава ФРУ.

Он также предупредил, что самый большой вред будет нанесен перерабатывающей промышленности страны, которая и без того страдает из-за условий на импорт.

«И это уже прямая дорога к аграрно-сырьевой колонии», — заявил Олейник.

Для того, что избежать этого, киевским властям необходимо ввести «тотальное энергосбережение» по всей Украине, увеличить добычу газа в стране, посоветовал руководитель ФРУ. По его мнению, именно эти меры «приведут в порядок» энергетический рынок в государстве.

Ранее депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что поставки российского газа в Венгрию в обход Украины в дальнейшем приведут к развалу страны.

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Кризис на Украине
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