Безработица в России достигла минимума за два года

Уровень безработицы в России в августе снизился до 4,4% с 4,5% в июле, следует из данных Росстата. Это минимальное значение с августа 2019 года, отмечает «Прайм».

«В августе 2021 года 3,4 млн человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в августе 2021 года составил 4,4% (без исключения сезонного фактора)», — говорится в материалах Росстата.

Уровень безработицы в России вырос на фоне пандемии коронавируса. В апреле 2020 года этот показатель резко увеличился с 4,7% до 5,8%. Пиковых значений этот показатель достиг в августе – 6,4%. Потом этот показатель постепенно пошел на снижение.

По данным Роструда, на которые ссылается Росстат, к концу августа 2021 года на учете в органах службы занятости состояли 1,2 млн человек, из них 1 млн человек имели статус безработного, а 0,7 млн человек получали пособие по безработице. Безработными признаются люди, которые в момент исследования одновременно нуждались в работе, искали ее и были готовы приступить к ней.

По плану правительства, уровень регистрируемой безработицы в России к 2030 году не должен превышать 1%. Также должны быть созданы условия для формирования культуры безопасного труда и повышения эффективности мер, которые направлены на сохранение жизни и здоровья работников.