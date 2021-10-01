В Кремле заявили о выполнении всех обязательств по газовым контрактам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, не нарушает ли контракт «Газпрома» с Венгрией по поставкам газа в обход Украины обязательства Москвы по сохранению украинского маршрута.

«Российская Федерация продолжает выполнять все свои обязательства, предусмотренные действующими контрактами», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что претензии к действиям России «были и будут», однако «большая часть этих претензий достаточно политизирована».

С 1 октября «Газпром» начал поставлять газ в Венгрию, в обход Украины, через газопровод «Балканский поток» (продолжение «Турецкого потока») и трубопроводы Юго-Восточной Европы.

Новый контракт на поставку газа между Россией и Венгрией сроком действия до конца 2036 года был заключен 27 сентября. В соглашении есть возможность пересмотра условий через 10 лет.

Киев раскритиковал Будапешт за новое соглашение с «Газпромом». Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти страны обратятся в Европейскую комиссию из-за данного контракта для предоставления оценки соответствия нового газового соглашения между Россией и Венгрией европейскому законодательству в области энергетики.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в свою очередь сообщил, что Будапешт не может учитывать точку зрения Украины в вопросах поставки газа в страну, так как без соглашения с российской компанией «Газпром» венгерским налогоплательщикам пришлось бы платить за газ значительно больше.