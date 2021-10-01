Путин поручил кабмину рассмотреть целесообразность повышения ВВП и НДПИ

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны рассмотреть целесообразность повышения с 7% до 10% ВВП порога и повышение налогов в сфере добычи полезных ископаемых. Об этом сообщает ТАСС.

Так, кабмин должен при принятии решений об увеличении налоговой нагрузки на предприятия ряда отраслей экономики, связанных с добычей твердых полезных ископаемых, обеспечить нейтральность таких решений для бюджетов российских регионов с точки зрения формирования их налоговых и неналоговых доходов.

Правительству также необходимо предусмотреть в 2022–2024 годах объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов России с учетом его индексации на накопленную с 2017 года инфляцию.

Кроме того, глава государства поручил рассмотреть вопрос рациональности внесения в законодательство изменений, обеспечивающих постепенное увеличение с 7% до 10% ВВП объема средств Фонда национального благосостояния, размещаемых на депозитах и банковских счетах в Центробанке, до достижения которого не допускается размещение средств ФНБ в иные финансовые активы, за исключением ряда из них.

Ранее Путин призвал запустить новую программу расселения жилья.