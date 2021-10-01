Цена на газ в Европе впервые достигла 100 евро за 1 МВт.ч.

Цена на газ в Европе поднялась до $1200 за 1 тыс. кубометров, вновь обновив исторический рекорд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов биржи ICE.

«Ноябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах на открытии торгов 1 октября впервые достиг €100 за МВт ч или $1199,44 за 1 тыс. куб. м», — говорится в сообщении.

Предполагается, что одной из причин такого резкого увеличения цен могло стать уменьшение прокачки газа по газопроводу Ямал-Европа почти в три раза утром 1 октября, которое сейчас ускорилось в 4,3 раза, до около 0,5 млн куб. м в час (2,2 млн куб. м в час накануне). Это, в свою очередь, могло произойти из-за того, что накануне не были выкуплены мощности по контрактам «на день вперед» на 1 октября по поставкам газа по Ямал — Европа.

Вечером 30 сентября в ходе торгов фьючерсы на газ в Европе достигли $1190 за тысячу кубометров.

28 сентября, по данным торгов на ICE Futures, цена на газ в Европе впервые в истории поднялась до $1000 за тыс. кубометров. До этого стоимость газа неоднократно превышала $900 за тыс. кубометров.

В Кремле полагают, что резкий рост цен на газ в Европе связан с развитием спотового рынка. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что «Газпром» близок к историческому рекорду по объемам поставок и выполняет все обязательства, рассматривая новые долгосрочные контракты, чтобы удовлетворить растущие потребности потребителей в газе.