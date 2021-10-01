Эксперт объяснила тонкости индексации зарплат в 2022 году

Стали известны критерии, по которым гражданам России будут индексировать зарплаты в 2022 году. Для части работников так называемого бюджетного сектора рынка труда рост зарплаты составит около 7%, об этом рассказала агентству «Прайм» профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

По ее словам, зарплаты сотрудников не бюджетного сектора проиндексируют на 4%.

Для некоторых госслужащих повышение составит 6,6%.

Для экономистов, психологов, работающих в бюджетной сфере, повышение будет на 3,8%, добавила Финогенова.

Рост окладов военным на 3,7% закладывался еще в проекте бюджета на 2021–2023 годы.

Зарплату повысят также работникам в спасательных центрах МЧС, учреждениях социальной сферы и гидрометеорологической службы, центрах гигиены Роспотребнадзора, центрах стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, реабилитационных центрах для инвалидов и других категориях.

Правительство России предлагает поднять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2022 года на 6,4%, до 13 617 рублей, законопроект внесли в Госдуму вместе с бюджетным пакетом.

Сейчас МРОТ в России составляет 12 792 рубля в месяц.

«Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 2,7 млн. работников. Вступление в силу законопроекта предусматривается с 1 января 2022 г», — говорится в пояснительной записке к проекту.