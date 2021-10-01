Супруга премьера Сингапура покинула пост главы одного из крупнейших в Азии инвестфондов

Супруга премьер-министра Сингапура Хо Чин официально покинула пост главы одного из крупнейших в Азии инвестиционных фондов. Речь идет о Temasek Holdings («Тэмасэк холдингс»). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение финансовой структуры.

В заявлении отмечен большой вклад Хо Чин в создание прочных структур управления и устойчивости Temasek.

Теперь фонд возглавит Дилхан Пиллай, который возглавлял международное инвестиционное подразделение.

68-летняя Хо Чин с первого октября назначена председателем совета директоров фонда Temasek Trust («Тэмасэк траст»). Этот фонд занимается благотворительными проектами.

Temasek Holdings управляет более чем 30 государственными компаниями и учреждениями, включая Singapore Airlines и один из четырех крупнейших банков страны DBS. Формально Temasek Holdings является частной компанией, ее акционером выступает Минфин Сингапура.