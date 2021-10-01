ЦБ: инфляция вернется к показателю 4% в 2022 году

Центробанк ожидает возвращения к годовой инфляции в 4% уже в будущем году. Это является целевым показателем. Как пишет ТАСС, это следует из проекта основных направлений денежно-кредитной политики регулятора до 2024 года.

Средняя ключевая ставка в 2022 году будет находиться в диапазоне 6−7% годовых, такой показатель предусматривает базовый сценарий Банка России.

Позже, по мере снижения инфляционных ожиданий, она вернется в долгосрочный нейтральный диапазон 5−6% годовых.

При этом бюджет сверстан из ожиданий, что инфляция в 2021 году составит 5,8%.

Ранее сообщалось, что в следующие два года бюджет будет профицитным, рассчитывает правительство. 30 сентября проект бюджета внесли в Госдуму, его рассмотрение может начаться в конце октября. Документ предусматривает значительное увеличение расходов на выполнение обязательств перед россиянами, отметил глава кабмина Михаил Мишустин.