Стало известно, сколько россиянам придется копить на квартиру в Москве

Проще всего переехать в Москву и купить там жилье будет жителям Санкт-Петербурга, выяснили аналитики ЦИАН и HeadHunter. На то, чтобы расплатиться за квартиру, у них минимально уйдет чуть больше четырех лет. Результаты исследования приводит «Российская газета».

Эксперты подсчитали, сколько времени уйдет у жителей разных регионов, продавших свою квартиру, чтобы купить жилье в столице. По их оценке, в Москве чаще покупают квартиры площадью около 49 кв. м. — это однушки или двушки. Средняя цена такого жилья составляет 9,77 млн рублей. Эту сумму они взяли за ориентир в своем исследовании.

Проще всего переехать будет жителям Санкт-Петербурга. При самом доступном варианте им понадобится 4 года и 2 месяца, чтобы приобрести квартиру в Москве, говорится в исследовании. В северной столице средняя цена квартиры (какой именно, не уточняется) составляет 6,44 млн рублей. Это 66% от стоимости квартиры в Москве. Если человек после переезда сразу устраивается на работу, берет ипотеку и отдает на ее выплату почти всю зарплату, оставляя только прожиточный минимум, то средний размер ежемесячного платежа составит 79,7 тыс. рублей.

На втором месте – Казань. Расплачиваться за квартиру переехавшим оттуда придется минимум 7 лет и 10 месяцев. Квартиру в столице Татарстана можно продать за 4,33 млн рублей. Это 44% от московского жилья. Третью строчку занимает Нижний Новгород — 9 лет и 2 месяца. Продать свое жилье жители там смогут за 3,69 млн рублей.

Населению Новосибирска, Екатеринбурга и Краснодара на выплату московской ипотеки понадобится более 9 лет, Уфы и Красноярска – свыше 10 лет. Во всех этих городах квартиру можно продать более чем за 3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что средний ипотечный платеж россиян составляет 23,2 тыс. рублей в месяц. Такие данные сообщил вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» СберБанка Николай Васев. По сравнению с прошлым годом эта сумма выросла на 12,9%.