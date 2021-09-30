Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
«Газпром» досрочно выполнил планы по росту добычи газа за весь год 17:19
Источник ТАСС раскрыл возможную причину ареста главы Group-IB 17:19
В РСА напомнили, кому нужно пройти техосмотр с 1 октября 17:15
Королева ответила Азизе на просьбу подарить ей свою яйцеклетку 17:14
Ученый выяснил, какой возраст люди считают лучшим в жизни 17:11
В Раде рассказали о вероятности досрочных выборов президента Украины 17:09
Жительница Воронежа уговорила сожителя выкопать тело покойного мужа, чтобы сжечь 17:08
Тренер «Шерифа» Вернидуб сравнил российский и украинский футбол 16:57
Правительство предлагает продлить заморозку накопительной части пенсий 16:51
Жена Саркози выложила видео с модного показа после вынесения приговора мужу 16:49

Стало известно, сколько россиянам придется копить на квартиру в Москве

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Проще всего переехать в Москву и купить там жилье будет жителям Санкт-Петербурга, выяснили аналитики ЦИАН и HeadHunter. На то, чтобы расплатиться за квартиру, у них минимально уйдет чуть больше четырех лет. Результаты исследования приводит «Российская газета».

Эксперты подсчитали, сколько времени уйдет у жителей разных регионов, продавших свою квартиру, чтобы купить жилье в столице. По их оценке, в Москве чаще покупают квартиры площадью около 49 кв. м. — это однушки или двушки. Средняя цена такого жилья составляет 9,77 млн рублей. Эту сумму они взяли за ориентир в своем исследовании.

Проще всего переехать будет жителям Санкт-Петербурга. При самом доступном варианте им понадобится 4 года и 2 месяца, чтобы приобрести квартиру в Москве, говорится в исследовании. В северной столице средняя цена квартиры (какой именно, не уточняется) составляет 6,44 млн рублей. Это 66% от стоимости квартиры в Москве. Если человек после переезда сразу устраивается на работу, берет ипотеку и отдает на ее выплату почти всю зарплату, оставляя только прожиточный минимум, то средний размер ежемесячного платежа составит 79,7 тыс. рублей.

На втором месте – Казань. Расплачиваться за квартиру переехавшим оттуда придется минимум 7 лет и 10 месяцев. Квартиру в столице Татарстана можно продать за 4,33 млн рублей. Это 44% от московского жилья. Третью строчку занимает Нижний Новгород — 9 лет и 2 месяца. Продать свое жилье жители там смогут за 3,69 млн рублей.

Населению Новосибирска, Екатеринбурга и Краснодара на выплату московской ипотеки понадобится более 9 лет, Уфы и Красноярска – свыше 10 лет. Во всех этих городах квартиру можно продать более чем за 3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что средний ипотечный платеж россиян составляет 23,2 тыс. рублей в месяц. Такие данные сообщил вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» СберБанка Николай Васев. По сравнению с прошлым годом эта сумма выросла на 12,9%.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Мы с Путиным достаточно умны»
Лукашенко назвал выдумкой Запада слухи о вхождении Белоруссии в состав России
«Непривитым жить будет менее удобно»
Песков назвал уровень вакцинации от коронавируса в России недостаточным
«Россия способна на агрессивные и масштабные интервенции»
Эксперты Минобороны США признали справедливость действий Москвы в Сирии
ФСБ: главред The Insider перешел российско-украинскую границу в обход пунктов пропуска
У школы в Москве отец десятиклассницы открыл стрельбу
Зеленский попросил Эрдогана «замолвить слово» за украинцев перед Путиным
В столовой в Норильске отравились более 40 человек
Новости и материалы
«Газпром» досрочно выполнил планы по росту добычи газа за весь год
Источник ТАСС раскрыл возможную причину ареста главы Group-IB
В РСА напомнили, кому нужно пройти техосмотр с 1 октября
Королева ответила Азизе на просьбу подарить ей свою яйцеклетку
Ученый выяснил, какой возраст люди считают лучшим в жизни
В Раде рассказали о вероятности досрочных выборов президента Украины
Жительница Воронежа уговорила сожителя выкопать тело покойного мужа, чтобы сжечь
Тренер «Шерифа» Вернидуб сравнил российский и украинский футбол
Правительство предлагает продлить заморозку накопительной части пенсий
Жена Саркози выложила видео с модного показа после вынесения приговора мужу
Участвовавший в ОИ-2020 российский триатлонист дисквалифицирован на три года за допинг
Москва сочла дискриминацией отстранение компаний из РФ от строительства на АЭС в Чехии
Лукашенко опроверг сообщения о том, что Белоруссия способствует нелегальной миграции
Лукашенко заявил, что в случае конфликта Белоруссии помогут ВС России
Голикова заявила о росте числа детей с ожирением в России
В Белоруссии предсказали новую попытку госпереворота
Первые зрители нашли новый фильм «бондианы» слишком мрачным
Правительство предложило поднять МРОТ
Все новости
В России справят «царскую» свадьбу
В Петербурге впервые за 120 лет пройдет венчание наследника Романовых
Год тюрьмы: Саркози осудили за расходы на избирательную кампанию
Николя Саркози приговорили к году тюрьмы
Дуров говорит. Глава Telegram об интернете в России, Илье Сачкове и коте Шлёпе
Павел Дуров объяснил, как американские компании повлияли на блокировки в России
Что известно о тройном убийстве студенток в Гае
В Оренбургской области ищут убийцу трех девушек из Башкирии
Советские вклады вернут не раньше 2025 года
Кабмин предложил продлить заморозку выплат по советским вкладам
От 5 до 14,5 лет: какие сроки могут получить фигуранты дела «Зимней вишни»
Всех обвиняемых по делу о пожаре в «Зимней вишне» признали виновными
Рекордная победа: «Зенит» разгромил «Мальмё»
Гипоксия защищает: почему горцев не берут инсульты
Ученые обнаружили, что на большой высоте риск инсульта снижается
Обезглавливание и расстрелы. Как наркомафия воюет в тюрьмах Эквадора
При беспорядках в тюрьме Эквадора погибли 116 человек
«Веном 2»: Да будет кринж
Рецензия на фильм «Веном 2» с Томом Харди и Вуди Харрельсоном
Фестиваль Geek Picnic пройдет на Винзаводе 2 октября
На фестивале Geek Picnic покажут первое в России летающее такси, виртуальную одежду и рекламу из космоса
Внезапные наводнения: как появились речные долины на Марсе
Ученые узнали, как наводнения сформировали поверхность Марса
Неонацист из Приморья готовил взрыв из-за несогласия с миграционной политикой
ФСБ предотвратила теракт во Владивостоке
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях