Стало известно, сколько россиян хотят сменить профессию из-за выгорания

Около трети россиян (31%) считают профессиональное выгорание веской причиной для смены работы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование портала «Работа в России».

Участники опроса называли причины, по которым у людей возникает желание сменить профессию. Самыми популярными оказалось стремление повысить доход (37%), а также профессиональное выгорание (31%). Еще 20% считают, что работу меняют из-за отсутствия перспективы карьерного роста. Среди других причин россияне назвали состояние здоровья (12%).

При этом чуть более половины опрошенных (51%) отмечают, что профессиональное выгорание может не наступить, если человек сразу нашел себя в профессии. Примерно каждый пятый считает, что выгорание наступает после 30 лет, еще 21% — что после 40 лет, 7% — после 50.

Опрос проводился на портале «Работа в России». В нем приняли участие более 33 тыс. человек из всех регионов страны. Более половины из них (51%) имеют опыт смены профессии.

В конце августа опрос Superjob показал, что почти половина россиян в ближайший год планирует получить дополнительное образование за свой счет. При этом почти каждый пятый хотел бы потом сменить работу.

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