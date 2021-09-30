Минэнерго РФ не получало обращений из Китая и Европы с просьбой увеличить поставки угля

Минэнерго РФ не получало обращений от Китая и европейских стран по поводу наращивания поставок угля из России. Об этом ведомство сообщило в официальном Telegram-канале.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Евросоюз просит Россию увеличить поставки угля из-за нехватки природного газа. По словам представителей двух российских угольных компаний, ЕС нужен уголь, чтобы облегчить энергетический кризис с приближением зимы и рекордно высокими ценами на газ. По последним данным, цена на газ в Европе поднялась выше $1 130 за 1 тыс. кубометров, обновив исторический максимум.

До этого стало известно, что Китай попросил «Интер РАО» (единственный российский оператор экспорта-импорта электроэнергии) существенно увеличить экспорт электроэнергии из-за ее дефицита.