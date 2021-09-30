Читатели Daily Express предрекли драку в Европе за российский газ

Читатели британской газеты Daily Express в комментариях к публикации высказались о риске для Европы столкнуться с серьезными проблемами из-за дефицита газа предстоящей зимой.

В статье издания говорится о недовольстве Киева подписанием контракта на поставку газа из России в Венгрию в обход территории Украины. Автор публикации пишет, что сложившаяся ситуация отражает разгорающийся более масштабный конфликт вокруг ситуации с газом в Европе, указывая на рост беспокойства из-за увеличения зависимости от российского голубого топлива.

Некоторые пользовали согласились с этой точкой зрения, посчитав, что Россия намеренно «зажала Евросоюз в тиски», другие не согласились с обвинениями в адрес Москвы, призвав искать виновных в произошедшем в своих странах.

«Если Евросоюз попытается выйти за рамки, русские просто уменьшат поставки газа и будут смотреть, как европейские страны начнут драться друг с другом, чтобы получить голубое топливо», — написал один из комментаторов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с ростом цен на газ в Европе, заявив, что «Газпром» осуществляет выполнение всех обязательств и готов рассматривать новые долгосрочные контракты, чтобы удовлетворить растущие потребности потребителей в газе.