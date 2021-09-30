В Якутии намерены распространить проект ветродизельного комплекса в арктические районы

Власти Якутии сообщили о намерении распространить проект ветродизельного комплекса в арктические районы республики Об этом во вторник рассказал министр по внешним связям и делам народов республики Гаврил Кириллин на площадке Северного форума, пишет ТАСС. Ранее проект действовал только в поселке Тикси.

Ветродизельный комплекс общей мощностью почти 1 МВт позволит достигать значительной ежегодной экономии на дизельном топливе, указал Кириллин. О расширении проекта были проведены переговоры с корпорацией «Мицуи».

Комплекса в Тикси был введен в эксплуатацию в конце декабря 2020 года. До 2024 в Якутии планируется строительство и модернизация 47 дизельных электростанций в арктических и северных районах с использованием возобновляемых источников энергии.

Впервые в стране в единый технологический комплекс, управляемый автоматизированной системой, были объединены три ветроэнергетические установки общей мощностью 900 кВт, дизель-генераторы общей мощностью 3 МВт и система аккумулирования электроэнергии.

Все оборудование комплекса адаптировано к работе в суровых условиях Заполярья. Ветроустановки могут работать при температуре до –50 ºC и способны выдержать ветер скоростью до 70 м/с. Высота каждой из трех ветроустановок – 41,5 м, диаметр лопастей – 33 м.

Оборудование произведено японской компанией Komaihaltec. Три дизельных агрегата японской фирмы Yanmar могут работать на сырой нефти, которая значительно дешевле дизельного топлива.

Использование ветроустановок и современных эффективных дизельных агрегатов позволит снизить расход топлива более чем на 500 тонн в год, что обеспечит существенный положительный как экономический, так и экологический эффект от реализации проекта.