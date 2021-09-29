Рубль обогнал своих прямых конкурентов среди валют

Рост цен на энергоносители помог защитить курс рубля от рыночных потрясений в сентябре, сообщает Bloomberg.

Он стал единственной валютой среди развивающихся стран, которым удалось укрепиться по отношению к доллару, отмечает агентство.

С 1 сентября рубль подорожал на 0,68%, говорится в материалах. За ним следует гонконгский доллар (-0,08%) и китайский юань (-0,1%). Замыкают «десятку» сингапурский доллар (-0,943%), перуанский соль (-0,945%) и мексиканское песо (-1,12%).

«Главный фактор — это рост цен на нефть и газ, который должен продолжиться до конца года, и если не начнутся разговоры о новых санкциях, то рубль должен подняться еще выше», — считает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. По его мнению, в октябре курс может составить 71 рубль за доллар.

Ранее аналитик ФГ «ФИНАМ» Анна Зайцева заявила, что в течение четвертого квартала года диапазон курса рубля может составить 71,5-74 рубля за доллар.

По ее мнению, на курс рубля может негативно повлиять расширение санкций США по операциям с российским госдолгом для американцев. Это может спровоцировать отток средств инвесторов из ОФЗ и привести к временному снижению курса рубля.