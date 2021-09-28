Пакистану угрожает дефицит газа

Пакистан столкнулся с угрозой дефицита газа, сообщает Bloomberg. Страна может пострадать от перебоев в подаче электроэнергии зимой, заявил агентству председатель компании Pakistan GasPort Икбал З. Ахмед.

«Это больше всего ударит по экспорту, промышленности и общему моральному духу. Электричество — это не роскошь», — сказал он.

Пакистан зависит от поставок сжиженного природного газа (СПГ). Исламабад начал импортировать его шесть лет назад, и зависимость от этого топлива начинает превращаться в «кошмар», пишет Bloomberg. Рост мировых цен на газ из-за его нехватки в Европе привел к тому, что азиатский сжиженный природный газ (СПГ) стал рекордно дорогим. Это вынуждает Пакистан покупать газ по высокой стоимости.

В течение последнего десятилетия Пакистан и другие страны выстраивали свою стратегию импорта СПГ исходя из того, что в обозримом будущем его будет достаточно, и цены будут невысокими. Однако в этом году стоимость голубого топлива резко выросла. Определенную защиту стране дают долгосрочные контракты, которые обеспечивают около половины необходимого объема. Однако Пакистан по-прежнему нуждается и в спотовых поставках на эту зиму.

Цена на газ в Европе впервые пробила отметку в $1000 за 1 тыс. кубометров на бирже ICE. В ходе торгов она достигала $1030. По мнению директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, цены могут увеличиться до $1200, а при определенных факторах – даже до $1500 или $2000. Эксперт отметил, что на рост цены повлияло подорожание газа в азиатском регионе, и Европа сейчас вынуждена конкурировать с Азией за газ, что приводит к его подорожанию на бирже.

Почему цена газа в Европе бьет рекорды – в материале «Газеты.Ru».