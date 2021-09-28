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Сбер и En+ Group первыми в России обеспечили выпуск и поставку «зеленых» сертификатов

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Сбер и En+Group совместно обеспечили выпуск и поставку сертификатов возобновляемой энергии I-REC. Их количество полностью покроет объем потребления электроэнергии в рамках XXV Дальневосточного энергетического форума «Нефть и газ Сахалина», который состоится 28–30 сентября 2021 года.

«Сахалинская область — один из флагманов ESG-трансформации в стране. Регион первым в России поставил своей целью достижение углеродной нейтральности уже к 2025 году. А Сбер, как драйвер такой трансформации для своих клиентов и партнеров, оказывает региону комплексную поддержку. Мы вместе с руководством области работаем над созданием инфраструктуры для реализации климатических проектов и проектов обращения углеродных единиц, которые, я убежден, станут знаковыми не только для нашей страны, но и для всего мира. Выпуск «зеленых» сертификатов к Дальневосточному энергетическому форуму — еще один шаг на пути к декарбонизации региональной и всей российской экономики», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Эта инициатива — прецедент в конгрессно-выставочной деятельности. «Зеленые» сертификаты безвозмездно переданы Сберу компанией En+ Group, ведущим вертикально интегрированным производителем алюминия и электроэнергии.

«Выпуск сертификатов I-REC для Сбербанка с целью обеспечения возобновляемой энергией Дальневосточного энергетического форума «Нефть и газ Сахалина 2021» — это еще одно подтверждение приверженности крупнейшего бизнеса России ESG-принципам. Важно, что после введения норм регулирования в области выбросов CO2 усилия бизнеса по снижению углеродного следа могут быть официально верифицированы по международным стандартам», — сказал директор по устойчивому развитию En+ Group Антон Бутманов.

En+ Group участвует в выпуске сертификатов I-REC с декабря 2020 года и в настоящее время оказывает услуги в этой области «под ключ». Сертификаты полностью соответствуют принципам GHG Protocol и признаются всемирно известными инициативами CDP и RE100. Потребители могут использовать сертификаты I-REC для выполнения требований стандартов отчетности, реализации политики корпоративной социальной ответственности и сокращения выбросов парниковых газов области сферы охвата 2 (Scope 2), к которым относятся выбросы от производства электроэнергии.

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