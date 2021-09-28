Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Сбежавший на Урале срочник не представляет опасности 16:27
Эксперт указал на главный недочет идеи о запрете водителям с судимостью... 16:26
Минсельхоз предложил разрешить менять на этикетке «игристое вино»... 16:26
Аграрии предупредили о предстоящей потере Россией лидерства в экспорте пшеницы 16:25
На Украине предложили гражданам покупать тюрьмы вместо обычного жилья 16:20
Анонсирован универсальный ремешок для бесконтактной оплаты 16:18
В Белоруссии могут вынести на референдум вопрос об отмене смертной казни 16:18
Сенат США допросит главу Пентагона по поводу вывода войск из Афганистана 16:16
Гимнастка Леванова ответила на вопрос о схожести Винер-Усмановой и Тутберидзе 16:16
Усик рассказал о силе ударов Джошуа 16:14

В Совфеде заявили об увеличении среднего размера страховых пенсий к 2024 году

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

К 2014 году средний размер страховых пенсий в России составит 20 тыс. рублей. Об этом сообщила заместитель председателя Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова, передает ТАСС.

«В прошлом году, когда мы утверждали бюджет на 2021 года и на плановый период 2022 и 2023 годов, индексация страховых пенсий закладывалась с таким расчетом, чтобы это было, во-первых, выше уровня инфляции, а во-вторых, чтобы ежегодно средний размер пенсии увеличивался не меньше, чем на одну тысяч рублей. С тем, чтобы к 2024 году средний размер пенсии достиг 20 тыс. рублей», — сказала она.

Бибикова добавила, что на данный момент средний размер страховой пенсии в России составляет 17 444 рубля.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие годы пенсии в стране будут повышаться. Средства для этого уже заложены в проект бюджета.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Установлена личность срочника, сбежавшего с оружием из воинской части на Урале
Пентагон и Минобороны РФ обсудили идею совместного базирования
WSJ: США заинтересовало предложение Путина о совместном использовании российских баз
Умирают в 10 раз чаще. Почему COVID-19 не щадит курильщиков
Ученые доказали, что курильщики умирают от коронавируса чаще некурящих
СК возбудил против Навального дело о создании экстремистского сообщества
Путин анонсировал ежегодный рост денежного довольствия силовиков
Сенат США допросит главу Пентагона по поводу вывода войск из Афганистана
В Белоруссии могут вынести на референдум вопрос об отмене смертной казни
Новости и материалы
Сбежавший на Урале срочник не представляет опасности
Эксперт указал на главный недочет идеи о запрете водителям с судимостью работать в такси
Минсельхоз предложил разрешить менять на этикетке «игристое вино» на «шампанское»
Аграрии предупредили о предстоящей потере Россией лидерства в экспорте пшеницы
На Украине предложили гражданам покупать тюрьмы вместо обычного жилья
Анонсирован универсальный ремешок для бесконтактной оплаты
Гимнастка Леванова ответила на вопрос о схожести Винер-Усмановой и Тутберидзе
Усик рассказал о силе ударов Джошуа
Подлинники Сальвадора Дали выставили на продажу в российских соцсетях
Пресс-секретарь Трампа рассказала о его поведении «для камер» на встрече с Путиным
Отец Спирс обвинил ее потенциального распорядителя в непрофессионализме
Экс-хоккеист Марков дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил
Курьера обвинили в убийстве коллеги после ссоры из-за закладки в лесу
Полиция задержала мигрантов, укравших деньги у пенсионерки под предлогом ремонта дачи
Автомобильная компания займется производством смартфонов
Постпред России при ЕС прокомментировал итоги выборов в Германии
Минюст включил «Важных иноагентов» в реестр СМИ-иноагентов
В Еврокомиссии изучат российско-венгерское соглашение по газу
Все новости
«Странно, что Дзюба отказался от вызова в сборную»
Ветераны футбола предрекли России победу в матчах против Словении и Словакии
«Во Владимире нельзя болеть за гостевые команды»
Болельщиков ярославского «Шинника» посадили в ИВС за проход по проезжей части
Отношений «на расстоянии» с бигтехом не построить
Почему одной лишь регуляторики в отношении ИТ-гигантов недостаточно
Загадка Красного Пятна: шторм на Юпитере усилился
Hubble обнаружил странные изменения в Большом Красном Пятне Юпитера
Оружейники попали в переделку
ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников в 18 регионах страны
Забыл опустить кузов: как самосвал на Урале убил двоих
Грузовик на трассе в Пермском крае снес пешеходный мост, погибли два водителя
Кадры с места обрушения пешеходного моста на автомобили в Пермском крае
«Находится под постоянной угрозой войны»
КНДР произвела ракетный пуск перед выступлением своего представителя в ООН
Водители все чаще вовремя оплачивают штрафы. Приставы теряют 4 млрд рублей
ФССП сообщила о снижении числа водителей-должников по штрафам на треть
«Надо выкопать Версаче из могилы, чтобы получить качественную коллекцию»
За что критикуют модные показы осени
Шоу «Учитель года» и меньше контрольных. Новые поручения Путина
Путин поручил сократить количество проверочных работ в школах
«Заработок в TikTok нелегкий. Это работа 24/7 без отдыха и графика»
Интервью с самым популярным тиктокером России Кириллом Колесниковым
«За талантливыми ребятами следят на международном уровне»
Профессор рассказала, студентов каких специальностей переманивают иностранные вузы
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях