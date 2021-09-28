В Совфеде заявили об увеличении среднего размера страховых пенсий к 2024 году

К 2014 году средний размер страховых пенсий в России составит 20 тыс. рублей. Об этом сообщила заместитель председателя Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова, передает ТАСС.

«В прошлом году, когда мы утверждали бюджет на 2021 года и на плановый период 2022 и 2023 годов, индексация страховых пенсий закладывалась с таким расчетом, чтобы это было, во-первых, выше уровня инфляции, а во-вторых, чтобы ежегодно средний размер пенсии увеличивался не меньше, чем на одну тысяч рублей. С тем, чтобы к 2024 году средний размер пенсии достиг 20 тыс. рублей», — сказала она.

Бибикова добавила, что на данный момент средний размер страховой пенсии в России составляет 17 444 рубля.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие годы пенсии в стране будут повышаться. Средства для этого уже заложены в проект бюджета.