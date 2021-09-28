Путин анонсировал ежегодный рост денежного довольствия силовиков

Денежное довольствие сотрудников ФСИН, МВД, Росгвардии и Федеральной таможенной службы будет повышаться на 9% ежегодно в течение двух лет. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

По словам Путина, ежегодная индексация призвана сократить разницу в доходах сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих Минобороны РФ.

Помимо этого, в 2023 году всем военнослужащим и силовикам дополнительно проиндексируют на 5% «оклады денежного содержания», подчеркнул президент.

31 августа президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 15 тыс. рублей военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов.

Позднее глава государства поручил правительству предусмотреть в федеральном бюджете средства на индексацию в 2022 и 2023 годах денежного довольствия военнослужащим выше уровня инфляции.